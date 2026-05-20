FC Hermannstadt este cea mai bine clasată Academie de copii și juniori din județul Sibiu, fiind situată pe locul 24 la nivel național, conform punctajului FRF. Interstar o secondează, fiind pe locul 26 în top.
Federația Română a dat publicității miercuri topul Academiilor de copii și juniori din țară, conform punctajului înregistrat în 2026.
Conform regulamentelor FRF, cluburile de Superliga nu primesc licența, dacă nu îndeplinesc baremul de 60 de puncte. Cluburile care nu ating 75 de puncte, vor primi o amendă de 100.000 lei. FC Hermannstadt are 75,07 puncte, astfel că a scăpat la limită de o penalizare financiară.
Deși are echipa de seniori doar la județ, Interstar Sibiu este pe locul 26 la nivel național, cu 72,12 puncte. Alma Sibiu este pe locul 50, cu 57, 17 puncte.
ACS Mediaș 2022 este pe locul 59 la nivel național, cu 49, 52 puncte. CSC 155 Șelimbăr este pe locul 92 în top, cu 36, 90 puncte.
Cum se punctează academiile
Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, ponderea fiind următoarea:
- Strategie și filozofie: 11,05%
- Echipe și jucători: 11,97%
- Staff tehnic: 18,27%
- Staff suport: 7,25%
- Antrenamente și meciuri: 7,70%
- Infrastructură și facilități: 21,65%
- Rezultate: 22,11%
|Nr.crt
|Denumire club
|Punctaj
|1
|FCV FARUL CONSTANȚA SA
|92.46
|2
|ACS ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ
|88.56
|3
|SC DINAMO 1948 SA
|88.03
|4
|AFK CSIKSZEREDA
|85.93
|5
|CSA STEAUA
|84.62
|6
|SC FC FCSB SA
|84.30
|7
|SC FC VOLUNTARI SA
|84.25
|8
|ACS SPORT -TEAM
|84.22
|9
|AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
|84.04
|10
|FC RAPID 1923 SA
|83.94
|11
|U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV SA
|82.68
|12
|CS DINAMO BUCUREȘTI
|82.38
|13
|ACS CAMPIONII FC ARGEȘ
|82.04
|14
|ACS PETROLUL 52
|81.70
|15
|FC CFR 1907 CLUJ SA
|81.37
|16
|AFC UTA ARAD
|81.15
|17
|ACS SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE
|81.00
|18
|AS FC BACĂU
|80.45
|19
|CS CONCORDIA CHIAJNA
|79.28
|20
|ASC DACO-GETICA BUCUREȘTI
|78.09
|21
|ACSM POLITEHNICA IAȘI
|76.97
|22
|ACS KIDS TÂMPA 2015 BRAȘOV
|75.72
|23
|AFC BOTOȘANI
|75.29
|24
|AFC HERMANNSTADT
|75.07
|25
|ACS SUPORTER CLUB OȚELUL GALAȚI
|75.05
|26
|AS FC INTERSTAR SIBIU
|72.12
|27
|ACS ȘTIINȚA POLI TIMIȘOARA
|71.92
|28
|LPS IOLANDA BALAȘ SOTER BUZĂU
|71.77
|29
|SC FC RIPENSIA TIMIȘOARA
|71.67
|30
|AFC UNIREA 04 SLOBOZIA
|68.22
|31
|AFC CHINDIA TÂRGOVIȘTE
|66.71
|32
|LPS BIHORUL ORADEA
|66.61
|33
|ACS JUNIORUL 2014 BUCUREȘTI
|66.55
|34
|LPS BANATUL TIMIȘOARA
|65.75
|35
|ACS ACADEMIA GERMANĂ DE FOTBAL
|65.44
|36
|CS GLORIA BISTRIȚA
|65.18
|37
|CSC GHIRODA ȘI GIARMATA VII
|63.19
|38
|CSU ȘTIINȚA BUCUREȘTI
|62.41
|39
|AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC
|61.54
|40
|CSJ ȘTIINȚA „U” CRAIOVA
|60.65
|41
|FC BIHOR/ACS FOTBALISTIC ORADEA
|60.59
|42
|FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI
|60.13
|43
|ACS FC CORVINUL HUNEDOARA 1921
|60.02
|44
|CSM SLATINA
|59.44
|45
|ACS PETROSPORT PLOIEȘTI
|59.10
|46
|FOTBAL CLUB SFR
|58.98
|47
|CSM UNIREA ALBA IULIA
|58.08
|48
|CSȘ TÂRGOVIȘTE
|57.65
|49
|ASA TÂRGU MUREȘ
|57.57
|50
|ACS ALMA SIBIU
|57.17
|51
|CSC DUMBRĂVIȚA
|56.25
|52
|LPS SUCEAVA
|55.78
|53
|LPS IAȘI
|55.72
|54
|ACSM REȘIȚA
|55.50
|55
|CSȘ CRAIOVA
|54.96
|56
|CS SPORTING CLUJ NAPOCA
|54.63
|57
|ACS TRANSILVANIA SPORT ACADEMY
|52.48
|58
|AFC VIITORUL ONEȘTI
|51.83
|59
|ACS MEDIAȘ 2022
|49.52
|60
|ACS MX PRO ACADEMY
|49.09
|61
|ACS U EVOLUTION 2020
|47.87
|62
|CS GIROC CHIȘODA
|47.30
|63
|ACS TRANSILVANIA BISTRIȚA
|46.62
|64
|ACS ȘCOALA DE FOTBAL OȚELUL GALAȚI
|46.01
|65
|CS TUNARI
|45.90
|66
|CSM TÂRGU JIU
|45.62
|67
|SCM RÂMNICU VÂLCEA
|45.46
|68
|CSȘ CN DINICU GOLESCU
|44.43
|69
|LPS PIATRA NEAMȚ
|44.40
|70
|ACS COLȚEA 1920 BRAȘOV
|44.02
|71
|LPS VASLUI
|43.75
|72
|ACS UNIREA BASCOV
|43.62
|73
|CS LOTUS BĂILE FELIX
|43.58
|74
|ACS JUNIORUL SUCEAVA
|43.43
|75
|AFC METALUL BUZĂU
|43.37
|76
|LPS TÂRGU MUREȘ
|43.10
|77
|LPS GALAȚI
|43.08
|78
|AFC CÂMPULUNG MUSCEL 2022
|42.91
|79
|ACP 3 KIDS SPORT
|42.40
|80
|ACSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
|41.48
|81
|CSȘ GLORIA ARAD
|41.16
|82
|CS AFUMATI
|40.90
|83
|LPS SEBEȘ
|40.33
|84
|CS MINAUR BAIA MARE
|40.07
|85
|ACS HUȘANA
|39.68
|86
|ACS KINDER SÂNGEORGIU DE MUREȘ
|38.92
|87
|CS AEROSTAR BACĂU
|38.85
|88
|CSM BACĂU
|38.50
|89
|ACS ACADEMIA DIDI IAȘI
|38.44
|90
|CSM OLIMPIA SATU MARE
|38.40
|91
|AFC 1919 DACIA UNIREA BRĂILA
|38.35
|92
|CSC 1599 ȘELIMBĂR
|36.90
|93
|ACS ARSENAL SPORTS
|36.75
|94
|AFC DUNĂREA 2005 CĂLĂRAȘI
|35.80
|95
|LPS CLUJ NAPOCA
|34.97
|96
|ACS GALAXY TIMIȘOARA
|34.88
|97
|CSȘ LUGOJ
|34.61
|98
|ACS TÂRGU MUREȘ 1898 MAROSVASARHELYI SE 1898
|34.59
|99
|LPS BISTRIȚA
|34.51
|100
|LPS TÂRGU JIU
|34.39
|101
|CSM DEVA
|34.05
|102
|ACS KINDER CONSTANȚA CC
|33.96
|103
|LT LUCIAN BLAGA REGHIN
|33.45
|104
|ACS AXI ARENA
|33.29
|105
|ACS VIITORUL ARAD
|32.82
|106
|FC ACADEMIA MCR BUCUREȘTI
|32.68
|107
|CSȘ CARANSEBEȘ
|32.40
|108
|LPS SATU MARE
|32.32
|109
|LPS VIITORUL PITEȘTI
|31.44
|110
|SCM ZALĂU
|30.69
|111
|LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON
|29.44
|112
|ACS NFC ARENA ACADEMY
|29.09
|113
|CS CFR CONSTANȚA
|28.99
|114
|LPS ROMAN
|27.31
|115
|FC JUNIORUL
|25.78
|116
|ACS FOTBAL KINDER 2016 BRAȘOV
|25.69
|117
|ACS YOUNG STEAUA ALEXANDRIA
|24.50
|118
|LPS FOCȘANI
|24.32
|119
|CSȘ DROBETA TURNU SEVERIN
|24.02
|120
|LPS SLATINA
|24.01
|121
|ACS CAMPIONII GALAȚI
|23.00
|122
|FC UNIREA DEJ
|21.76
|123
|SCM DUNĂREA 2020 GIURGIU
|21.71
|124
|ACS LUCEAFARUL DROBETA-TURNU SEVERIN
|21.48
|125
|AFC MILAN ACADEMY
|21.46
|126
|ACS ALL STARS BUCHAREST
|21.27
|127
|ACS LPS HD CLINCENI
|21.07
|128
|GS AGRICOL NUCET
|11.83
|129
|CS ACADEMIA DE FOTBAL GICĂ POPESCU
|11.48
|130
|CSM RÂMNICU SĂRAT
|10.25
