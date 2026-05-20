CSU Sibiu a pus la vânzare biletele pentru ultimul meci al sezonului în Sala Transilvania, cel din play-off, cu FC Argeș Pitești.

Echipa sibiană va încheia sezonul actual după seria ”cel mai bun din trei meciuri” cu FC Argeș, care va stabili ocupantele locurilor 7-8 în Liga Națională.

Primul joc al seriei se va disputa joi, 21 mai, la Pitești. Al doilea meci este programat în Sala Transilvania, duminică, 24 mai, de la ora 18.00. Biletele sunt la vânzare pe platforma Bilete.ro, la prețul de 20 de lei pentru Sectoarele A și B și 30 lei la Sectoarele C și D.

Copiii până la 6 ani au intrare gratuită, fără a avea loc asigurat. Există și varianta achiziționării biletelor pentru copii la jumătate de preț, cu loc alăturat adultului, care plătește cost întreg.

Zetos și Stone nu joacă la Pitești

Pentru seria cu FC Argeș, sibienii îl au indisponibil pe Anastasios Zetos, unul dintre cel mai utilizați români. Grecul cu cetățenie română a suferit o fisură la cot și este indisponibil în seria cu FC Argeș. Aflat la final de acord, rămâne de văzut dacă Zetos va mai continua la Sibiu, sau va da curs altor oferte.

De asemenea, accidentat la spate, Keith Stone nu va juca în partida de joi, de la Pitești, dar ar putea reveni pentru meciul de la Sibiu.