Pe scurt: Transfăgărășanul rămâne blocat de nămeți uriași și bolovani, iar utilajele luptă să elibereze drumul până la jumătatea lunii iunie.

Deszăpezirea Transfăgărășanului a ajuns în cel mai dificil punct de pe traseu, respectiv pe cel mai mare culoar de avalanșă, potrivit DRDP Brașov. În această zonă, grosimea stratului de zăpadă depășește 5 metri, iar drumul este acoperit și de bolovani aduși de avalanșele de pe versanți.

Echipele intervin cu utilaje grele și avansează prin nămeți într-un ritm susținut, cu obiectivul de a deschide circulația până la mijlocul lunii iunie. Situația de pe Transfăgărășan rămâne dificilă, iar lucrările continuă în condiții extreme.

Stratul de zăpadă de pe Transfăgărășan a depășit în acest sezon chiar și 5 metri, după ce în urmă cu câteva zile se înregistrau valori de 3 metri, conform imaginilor publicate anterior. Imagini spectaculoase de pe Transfăgărășan arătă dificultatea operațiunilor de deszăpezire.