Pe scurt: Testele de la Evaluarea Națională pentru clasa a IV-a sunt corectate în școli, iar punctajele rămân confidențiale. Săptămâna viitoare urmează evaluarea pentru clasa a VI-a.

Elevii de clasa a IV-a continuă miercuri, 20 mai, Evaluarea Națională cu proba scrisă la Matematică și Științe ale naturii.

Potrivit Rador, timpul alocat pentru rezolvarea cerințelor este de 60 de minute, la fel ca la proba precedentă.

Joi, 21 mai, doar elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba la Limbă și comunicare – Limba maternă.

Testele sunt corectate în școlile de proveniență, iar rezultatele nu vor fi făcute publice și nu vor fi trecute în catalog. Punctajele obținute vor fi utilizate exclusiv pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare și vor fi incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev.

Săptămâna viitoare este programată evaluarea națională la clasa a VI-a.