Femeia însărcinată, rănită după ce a fost târâtă de un cal în localitatea Hamba, este în stare foarte gravă la Spitalul Județean din Sibiu.

Un incident grav a avut loc, marți seara, în localitatea sibiană Hamba. O femeie în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a fost rănită grav după ce a fost târâtă de un cal. „Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce era însoțit de o tânără în vârstă de 21 de ani, un cal s-ar fi speriat, ar fi smucit funia cu care era ținut de către femeie și ar fi fugit, târând-o pe tânără pe o distanță de aproximativ 300 de metri”, a precizat, marți seara, Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Femeia a fost găsită în stare de inconștiență, iar echipajele medicale din cadrul ISU Sibiu au intubat-o, reușind să o stabilizeze la fața locului. Ulterior, ea a fost transportată la UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Odată ajunsă la spital, femeia a intrat în atenția medicilor și a fost internată la Neurochirurgie, apoi la ATI. Starea ei este foarte gravă. „Pacienta a fost preluată de UPU la data de 19.05.20026, internată în secția Neurochirurgie și transferată în secția ATI cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, informează Călin Boar, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

Citește și: Gravidă rănită grav după ce a fost lovită de un cal la Hamba

