Pe scurt: Samsung Electronics se confruntă cu a doua grevă din istoria companiei, pe fondul unor revendicări salariale și al unui impact economic major.

Sindicatele de la Samsung Electronics au anunțat că vor declanșa o grevă în perioada 21 mai – 7 iunie, după ce negocierile cu conducerea au eșuat, potrivit Economica.net.

Greva ar putea implica 50.500 de membri de sindicat, dintr-un total de aproximativ 125.000 de angajați la nivel național.

Acesta este al doilea protest major din istoria Samsung Electronics, după cel din 2024, când 6.000 de angajați au participat la o acțiune similară. Compania generează 12,5% din PIB-ul Coreei de Sud, iar cipurile de memorie produse de Samsung reprezintă 35% din exporturile țării. Greva riscă să afecteze întreaga industrie tehnologică globală, deoarece Samsung este cel mai mare furnizor mondial de cipuri de memorie, esențiale pentru servere, smartphone-uri și vehicule electrice.

Sindicatele cer creșteri salariale și bonusuri mai mari, pe fondul profitului record

Conflictul de muncă survine într-un moment în care cererea de cipuri de memorie este impulsionată de boom-ul inteligenței artificiale. În primul trimestru al anului 2026, Samsung Electronics a raportat un profit net de 27 de miliarde de euro, de șase ori mai mare decât în perioada similară a anului precedent.

Sindicatele solicită o creștere salarială de 7%, eliminarea plafonării bonusurilor și alocarea a 15% din profitul operațional pentru bonusuri. Liderii sindicali reclamă diferențe salariale semnificative între angajații diviziei de cipuri, care primesc bonusuri substanțiale, și cei din alte departamente.

Potrivit sindicatului Samsung Electronics (SELU), miercuri, 20 mai 2026, a fost acceptată propunerea de mediere prezentată de un organism oficial, însă conducerea companiei a respins-o.

„Echipa de conducere a respins-o. În consecință, sindicatul va declanșa legal o grevă generală mâine”, a transmis SELU.

Conducerea Samsung a declarat că „sub nicio formă nu ar trebui să aibă loc o grevă” și că este dispusă să continue dialogul „până în ultimul moment”. Totuși, compania a precizat că „cedarea la cererile excesive ale sindicatelor ar risca să compromită principiile fundamentale ale guvernanței corporative”, subliniind că susține compensațiile bazate pe performanță.

Impact economic major și reacții ale autorităților din Coreea de Sud

Fondatorul Samsung, Lee Byung-chul, a fost un adversar ferm al sindicatelor, declarând că nu va permite niciodată crearea acestora în timpul vieții sale. Primul sindicat a fost înființat abia la sfârșitul anilor 2010, după moartea sa în 1987.

Președinția sud-coreeană și-a exprimat miercuri, 20 mai 2026, „regretul profund” față de eșecul negocierilor și a cerut ambelor părți să depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord, având în vedere repercusiunile asupra economiei naționale.

Potrivit agenției Yonhap, Banca Coreei estimează că, în cel mai rău scenariu, o oprire completă a producției Samsung ar putea reduce rata de creștere economică a Coreei de Sud cu 0,5 puncte procentuale în 2026. Chiar și o oprire parțială ar putea avea efecte negative, mai ales că sindicatul NSEU susține că deja au avut loc opriri ale producției pentru întreținere, ajustări și inspecții ale echipamentelor.

Prim-ministrul Kim Min-seok a avertizat duminică, 17 mai 2026, asupra „daunelor economice de neimaginat” pe care le-ar putea provoca greva. El a precizat că, dacă mișcarea „amenință să provoace daune masive economiei”, guvernul ar putea recurge la „toate mijloacele de intervenție, inclusiv arbitraj de urgență”, o procedură specială care suspendă greva timp de 30 de zile.