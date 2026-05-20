Pe scurt: Horațiu Potra își recuperează averea după ce instanța a anulat măsurile asigurătorii. Printre bunurile vizate se aflau milioane de lei și zeci de kilograme de aur.

Tribunalul Sibiu a admis, miercuri, 20 mai, contestația depusă de Horațiu Potra, judecat pentru tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, privind sechestrul pus pe bunurile sale.

Potrivit Adevărul, instanța a decis ridicarea sechestrului instituit pe 8 august 2025, atât pentru Potra, cât și pentru Daniel Simion Potra, Dionisie Moldovan și Ana Maria Nedelcu.

Tribunalul Sibiu a dispus „desființarea dispozițiilor de instituire și de menținere a măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor menționate în acestea”. Măsurile asigurătorii fuseseră impuse de procurorii Parchetului General în vara anului 2025, când au fost puse sub sechestru bunuri evaluate la peste 40 de milioane de lei. Printre acestea se numărau peste 24 de milioane de lei din conturi bancare, aproximativ 29 de kilograme de aur, un imobil în București și alte 11 case și apartamente din județul Sibiu.

Decizia Tribunalului Sibiu este definitivă.

Horațiu Potra este acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit să organizeze o lovitură de stat după anularea alegerilor din 2024. În februarie 2025, Parchetul General a transmis că planul de destabilizare a României, prin acțiuni menite să creeze haos cu ajutorul mercenarilor lui Potra, a fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi, în cadrul unei întâlniri clandestine la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

Horațiu Potra se află în continuare în arest preventiv, după ce instanța supremă i-a respins cererea de eliberare.