Pe scurt: Incendiul de pe Valea Oltului a blocat atât trenurile, cât și circulația pe DN7. Nicio persoană nu a fost rănită.

O locomotivă care circula pe ruta Râmnicu Vâlcea–Sibiu a fost cuprinsă de flăcări miercuri, 20 mai 2026, între stațiile CF Cornet și Câineni, în județul Vâlcea. Potrivit Mediafax, incendiul a izbucnit la kilometrul feroviar 343+400 de metri, pe Secția de cale ferată 201.

Conform informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, călătorii aflați în tren au fost evacuați de urgență. Nu s-au înregistrat victime, însă incendiul a generat o degajare puternică de fum.

Din cauza intervenției echipajelor specializate, traficul feroviar a fost oprit pe ambele fire ale căii ferate. Pentru a permite accesul pompierilor și al echipelor de intervenție, circulația rutieră pe DN7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu a fost de asemenea întreruptă pe ambele sensuri, în zona localității Câineni, deoarece linia ferată se află în apropierea drumului național.