Pe scurt: La Sibiu, pacienții cu boli renale găsesc nu doar tratament avansat, ci și o echipă dedicată care pune accent pe empatie și sprijin continuu.

Compartimentul Clinic de Nefrologie și Dializă Peritoneală și Centrul de Hemodializă din cadrul Spitalului Județean Sibiu reprezintă un punct de referință pentru tratamentul modern al afecțiunilor renale, unde profesionalismul medical se îmbină cu grija pentru fiecare pacient.

Potrivit Spitalului Județean Sibiu, aici, echipa medicală tratează zilnic pacienți care se confruntă cu boli renale cronice sau acute, oferind nu doar proceduri avansate, ci și sprijin psihologic și uman.

Coordonarea compartimentului este asigurată de dr. Popa Mirela, medic șef, medic primar în Nefrologie și Medicină Internă. Din echipă fac parte și dr. Popa Livia, dr. Cotârlă Liviu, dr. Mitea Sorin, toți medici primari în Nefrologie și Medicină Internă, alături de asistenții medicali coordonați de Nistor Mihaela Alexandra.

În total, în cele două centre medicale activează 18 asistente medicale, un inginer, doi registratori medicali, trei infirmiere, două îngrijitoare și un psiholog.

Cu o tradiție începută în 1990, activitatea nefrologică și de dializă din Sibiu s-a dezvoltat constant, adaptându-se la nevoile pacienților și la evoluția medicinei moderne. Compartimentul dispune de 17 paturi în saloane modernizate, fiecare cu grup sanitar propriu, asigurând confort și condiții moderne de tratament.

Trei dintre aceste paturi sunt rezervate pacienților aflați în programul de dializă peritoneală, procedură introdusă în 1998 pentru a diversifica opțiunile terapeutice și a crește calitatea vieții pacienților.

În cadrul compartimentului și al centrului sunt diagnosticate și tratate afecțiuni precum nefropatii glomerulare, tubulo-interstițiale, nefropatii diabetice, insuficiență renală acută și boală cronică de rinichi în toate stadiile. Echipa medicală inițiază și monitorizează tratamentul prin dializă peritoneală și oferă consultații de specialitate atât pentru secțiile spitalului, cât și pentru Unitatea de Primiri Urgențe.

Centrul de Hemodializă Sibiu creează o comunitate pentru pacienții cu boli renale

Mulți pacienți ajung să considere Centrul de Hemodializă parte din viața lor, deoarece tratamentul presupune prezența de trei ori pe săptămână. În acest context, relațiile dintre pacienți și echipa medicală devin apropiate, bazate pe empatie, sprijin reciproc și încredere. Personalul medical subliniază că, dincolo de procedurile tehnice, contează și cuvântul bun, încurajarea și prezența umană, care ajută pacienții să depășească momentele dificile și să găsească motivația de a merge mai departe.

Pe lângă activitatea clinică, compartimentul are și un rol important în formarea profesională. În secție se desfășoară activități didactice și stagii practice pentru studenții Facultății de Medicină „Victor Papilian” Sibiu, specializările Medicină și Asistență medicală generală, precum și programe de pregătire pentru medici rezidenți din specialitățile Nefrologie, Medicină internă, Cardiologie, Boli infecțioase și Medicină de familie.

Dezvoltarea continuă a compartimentului și a centrului reflectă preocuparea pentru creșterea calității actului medical și pentru asigurarea unor condiții moderne de tratament. Investițiile în infrastructură, dotări și susținerea activității spitalicești sunt susținute de Consiliul Județean Sibiu, care contribuie la consolidarea unui sistem medical orientat către pacient și performanță.