Pe scurt: Campania „Respiră liber” aduce pentru prima dată testări pulmonare gratuite în satele Blăjel și Brădeni. Evenimentul include și marșul „Mere contra țigări” și sesiuni de consiliere pentru elevi.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu organizează, în perioada 25 mai – 5 iunie, cea de-a IX-a ediție a campaniei antifumat „Respiră liber”, dedicată marcării Zilei Mondiale fără Tutun din 31 mai. Potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, noutatea acestei ediții constă în extinderea sesiunilor gratuite de spirometrie și în mediul rural, pentru a facilita accesul la prevenție și investigații medicale esențiale.

Pe lângă testările programate în Piața Mare din Sibiu, în data de 5 iunie, echipele medicale vor ajunge și în localitățile Blăjel (marți, 26 mai) și Brădeni (miercuri, 3 iunie). Locuitorii acestor comunități vor putea beneficia gratuit de evaluarea sănătății pulmonare, inițiativa vizând reducerea diferențelor de acces la servicii medicale între mediul urban și rural, în special pentru fumători și persoanele expuse riscurilor respiratorii.

„În acest an, campania antifumat face un pas important pentru sănătatea comunităților din județul Sibiu: pentru prima dată, „Respiră liber” ajunge și în mediul rural prin efectuarea gratuită de spirometrii în localitățile Blăjel și Brădeni. Prevenția și accesul la investigații medicale cât mai aproape de oameni sunt esențiale, iar această inițiativă facilitează accesul la evaluări medicale și în comunitățile unde astfel de servicii sunt mai greu de accesat. Depistarea timpurie a afecțiunilor respiratorii poate face o diferență majoră pentru sănătatea pacienților”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Spirometria este un test simplu, neinvaziv, care măsoară capacitatea funcțională a plămânilor și permite depistarea precoce a unor afecțiuni respiratorii precum bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) sau astmul, adesea înainte ca simptomele să devină evidente. Pentru fumători, spirometria poate evidenția impactul real al fumatului asupra respirației, iar testarea periodică ajută la diagnostic timpuriu și la motivarea renunțării la fumat. În contextul creșterii numărului de cazuri de astm, relevat și de datele locale, testarea devine cu atât mai importantă.

„Prevenția este cea mai eficientă armă pe care o avem în lupta împotriva bolilor pulmonare. Prin această campanie, ajunsă deja la cea de-a IX-a ediție, ne dorim să ajungem cât mai aproape de oameni, să le oferim informații corecte și acces la investigații simple, dar esențiale. Fumatul rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru afecțiuni grave, iar renunțarea la acest obicei poate face diferența între boală și o viață sănătoasă. Invităm comunitatea să participe activ și să aleagă conștient pentru propria sănătate”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Directorul executiv al DSP Sibiu, ec. Horațiu Cojocaru, a subliniat că „fumatul afectează tot organismul, de la vedere, zâmbet, piele și până la organe și sistem circulator, iar prețul plătit de fumător este viața însăși”. Acesta a menționat că, în anul 2025, prin Compartimentul de Evaluare a Stării de Sănătate și Promovarea Sănătății, au avut loc sesiuni informative despre efectele nocive ale tutunului, la care au participat 1123 de elevi și studenți și 52 de cadre didactice. Cojocaru a îndemnat sibienii să respire liber și să renunțe la dependența de fumat.

Marșul „Mere contra țigări” și consiliere antifumat pentru elevi

Un moment central al campaniei va fi marșul „Mere contra țigări”, organizat pe Bulevardul Bălcescu, în parteneriat cu Asociația Crucea Roșie, miercuri, 28 mai, de la ora 13.00. Evenimentul promovează un stil de viață sănătos și încurajează comunitatea să facă alegeri benefice pentru sănătate.

De asemenea, medicii pneumologi ai spitalului vor desfășura sesiuni de consiliere antifumat dedicate elevilor, punând accent pe educația timpurie și prevenția inițierii în fumat. Prin dialog direct și informații adaptate vârstei, elevii sunt încurajați să înțeleagă riscurile și să adopte comportamente sănătoase.

Campania „Respiră liber” este derulată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, și transmite un mesaj clar privind importanța informării, prevenției și implicării comunitare în combaterea fumatului. Pentru mai multe informații despre afecțiunile respiratorii, consultați și datele despre astm la Spitalul TBC.

Galerie Foto