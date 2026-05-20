Pe scurt: Vizitatorii pot urca în turnul catedralei și pot asculta mini-concerte la orgă, într-un program special de Noaptea Muzeelor la Sibiu.

Catedrala Evanghelică C.A. Sibiu din Piața Huet va fi deschisă publicului sâmbătă, 23 mai 2026, între orele 20:00 și 24:00, cu ultima intrare la ora 23:30.

Accesul va fi gratuit pentru toți vizitatorii, care vor putea explora atât biserica, cât și turnul acesteia.

Pe parcursul serii, vor fi organizate ghidaje în mai multe limbi, pentru a facilita accesul atât al publicului local, cât și al turiștilor internaționali la istoria și patrimoniul monumentului. Reprezentanții parohiei au precizat că aceste tururi vor oferi informații despre arhitectura și istoria catedralei, una dintre cele mai importante clădiri gotice din Transilvania.

Atmosfera evenimentului va fi completată de intervenții muzicale la orgă. Mini-concertele vor începe la ora 20:50, vor avea o durată de aproximativ 10 minute și se vor repeta din oră în oră, până la finalul programului. Vizitatorii vor putea astfel să asculte sunetul impresionant al orgii istorice a catedralei, într-un cadru nocturn.

Prin participarea la Noaptea Muzeelor, Catedrala Evanghelică C.A. Sibiu își propune să aducă în atenția publicului patrimoniul istoric, arhitectural și muzical al orașului. Evenimentul se adresează atât comunității locale, cât și turiștilor, oferind o perspectivă inedită asupra monumentului în afara programului obișnuit de vizitare.

Catedrala a mai găzduit în trecut evenimente culturale și expoziții, precum expoziția de monede și vestigii rare sau concerte umanitare, consolidându-și rolul de reper cultural în Sibiu.