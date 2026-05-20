Pe scurt: Vizitatorii din Mediaș pot explora gratuit expoziții diverse, de la istorie locală la artă și știință, în cadrul Nopții Muzeelor din 23 mai 2026.

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează sâmbătă, 23 mai, ediția a XXII-a a Noaptea Muzeelor Medieșene, eveniment care marchează Ziua Internațională a Muzeelor.

Potrivit Primăriei Mediaș, toate instituțiile muzeale locale vor fi deschise publicului, oferind acces gratuit la expoziții și activități speciale, într-un traseu cultural menit să evidențieze patrimoniul istoric și identitatea orașului.

Vizitatorii vor putea descoperi șapte obiective culturale: Muzeul Municipal Mediaș, Casa Memorială „Stephan Ludwig Roth”, Turnul Pietrarilor, Casa Memorială „Hermann Oberth”, Biserica Evanghelică „Sf. Margareta”, Muzeul Gazelor Naturale și Sinagoga Mediaș. Programul de vizitare variază între orele 16:00 și 00:00, în funcție de fiecare locație.

Expoziții și program la fiecare obiectiv din Mediaș

Muzeul Municipal Mediaș, situat pe Str. Mihai Viteazu nr. 46, va fi deschis între orele 16:00 și 00:00. Oferta expozițională include prezentări despre evoluția comunităților umane din zona Mediașului, ocupații tradiționale și port popular pe Valea Târnavelor, o expoziție temporară de machete statice de tehnică militară, colecția familiei Fink, o expoziție de fluturi autohtoni și exotici, precum și colecția Asociației Internaționale a Polițiștilor, filiala Mediaș.

Casa Memorială „Stephan Ludwig Roth”, de pe Str. Johannes Honterus nr. 10, va putea fi vizitată între orele 17:00 și 22:00, prezentând o expoziție dedicată vieții, activității și operei lui Stephan Ludwig Roth.

Turnul Pietrarilor, aflat pe Str. Johannes Honterus fără număr, va fi deschis între orele 17:00 și 00:00. Aici va fi găzduită expoziția „Pânza de păianjen în artă – In memoriam: Emil Mureșan”.

Casa Memorială „Hermann Oberth”, de pe Str. Hermann Oberth nr. 23, va putea fi vizitată între orele 16:00 și 00:00. Publicul va putea explora expoziții despre viața și activitatea savantului Hermann Oberth, precum și o expoziție temporară de construcții Lego cu tematică spațială, intitulată „Brikenburg Cosmos”.

Biserica Evanghelică „Sf. Margareta” va fi deschisă între orele 16:00 și 21:00, iar Sinagoga Mediaș, de pe Str. M. Kogălniceanu nr. 43, va putea fi vizitată între orele 18:00 și 23:00.

Muzeul Gazelor Naturale, situat pe Șos. Sibiului nr. 5, va fi deschis între orele 16:00 și 23:00. Aici vor fi prezentate expozițiile „Gazele Naturale – trecut și prezent” și o expoziție temporară de fotografie semnată de Răzvan Pop, intitulată „Despre spații, aproximativ”.

Noaptea Muzeelor Medieșene propune un traseu cultural divers și accesibil

Evenimentul din 23 mai reunește toate obiectivele locale într-un traseu cultural unic, menit să pună în valoare patrimoniul istoric, memorialistic și identitatea medieșeană.

Accesul la toate cele șapte instituții este gratuit, iar programul extins permite vizitatorilor să descopere expoziții permanente și temporare, de la istorie locală și tradiții, la știință, artă și memorialistică.

Prin organizarea acestei ediții a Nopții Muzeelor, Mediașul își reconfirmă angajamentul față de promovarea culturii locale și facilitarea accesului publicului la valorile muzeistice. Evenimentul se înscrie în seria de inițiative culturale ale orașului, alături de alte proiecte precum celebrarea lecturii în rândul preșcolarilor sau dezbaterile publice pe teme de interes local.

Potrivit Primăriei Mediaș, publicul este invitat să participe la această celebrare a culturii și istoriei orașului, având ocazia să exploreze gratuit patrimoniul muzeal local într-un cadru special și accesibil.