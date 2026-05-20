Noua grădiniță din comuna Sadu este pregătită să își primească preșcolarii odată cu începerea noului an școlar.

Din luna septembrie, copiii vor învăța într-un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor educaționale actuale.

Clădirea a fost construită la standard nZEB (nearly Zero Energy Building), ceea ce înseamnă un consum redus de energie și condiții sporite de confort. Proiectul pune accent pe eficiență energetică, lumină naturală și un mediu sănătos pentru cei mici.

Noua unitate de învățământ dispune de săli moderne și luminoase, spații exterioare amenajate, loc de joacă cu tartan pentru siguranța copiilor, dar și zone verzi și acces facil pentru părinți și cadre didactice.

Reprezentanții administrației locale transmit că investiția face parte din strategia de dezvoltare a comunei și are ca obiectiv susținerea educației și crearea unui mediu prietenos pentru familii și copii.