Un incendiu a izbucnit, marți seara, în parcarea unui hotel de lângă parcul Sub Arini. O mașină a luat foc.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 23:30, iar pompierii sibieni au fost solicitați să intervină de urgență. Acesta s-a manifestat la un autoturism parcat în parcarea unui hotel de pe strada Școala de Înot.

„La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta la compartimentul motor al autoturismului (hibrid). A fost stins prompt de pompieri, interiorul autoturismului fiind salvat. Din fericire, acumulatorul mașinii nu a fost afectat de flăcări, astfel nu a fost nevoie de intervenția containerului de stingere prin imersie”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la compartimentul motor.