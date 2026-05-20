Pe scurt: Două evenimente majore blochează temporar parcarea Teatrului din Sibiu: un poligon de siguranță rutieră și o expoziție cu 150 de mașini de lux.

Parcarea Teatrului din Sibiu va fi închisă între joi, 21 mai, și duminică, 24 mai, pentru organizarea a două evenimente publice.

Joi, 21 mai, între orele 06.00 și 14.00, aproximativ 50 de locuri din totalul de 160 disponibile în parcare vor fi restricționate pentru desfășurarea unei acțiuni organizate de Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, în cadrul Săptămânii Siguranței Rutiere.

În această perioadă, va fi amenajat un poligon închis unde participanții vor putea parcurge un traseu purtând ochelari speciali care simulează condusul sub influența alcoolului, pentru a evidenția riscurile asociate acestui comportament în trafic.

Începând de vineri, 22 mai, de la ora 18:00 și până duminică, 24 mai, la ora 22:00

Începând de vineri, 22 mai, de la ora 18.00, și până duminică, 24 mai, la ora 22.00, întreaga parcare va fi închisă pentru Festivalul Upsidedown. Organizatorul, Upsidedown Festival SRL, va expune la Sibiu 150 de mașini de lux, evenimentul fiind deschis publicului pe toată durata restricției.

Potrivit Primăriei Sibiu, aceste măsuri au fost aprobate pentru a permite desfășurarea în siguranță a celor două evenimente pe domeniul public.

Restricțiile de circulație și acces în parcarea Teatrului vor afecta atât șoferii care utilizează în mod obișnuit această zonă, cât și vizitatorii centrului orașului în perioada menționată.

Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și organizatorii Festivalului Upsidedown au transmis că vor asigura logistica necesară pentru buna desfășurare a activităților și pentru informarea publicului cu privire la restricțiile temporare.

Parcarea va reveni la programul obișnuit duminică, 24 mai, după ora 22.00.