Pe scurt: E-factura nu mai este obligatorie pentru persoanele fizice cu drepturi de autor și agricultori. Decizia a fost susținută de toate partidele parlamentare.

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 20 mai, cu 302 voturi pentru și 2 împotrivă, proiectul de lege care elimină E-factura pentru drepturile de autor și agricultori persoane fizice.

Potrivit Mediafax, proiectul vizează aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2024 pentru modificarea și completarea Codului fiscal și a unor acte normative privind digitalizarea.

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a menținut amendamentul propus de Ministerul Finanțelor, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru anumite categorii de contribuabili.

Astfel, de la obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura sunt exceptate institutele culturale, agricultorii persoane fizice și persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor.

Ministerul Finanțelor a motivat excluderea institutelor culturale prin dificultatea de accesare a sistemului de către aceste entități, care nu dețin cod de identificare fiscală. În cazul agricultorilor persoane fizice, aceștia folosesc carnete de comercializare, considerate facturi, deoarece conțin toate informațiile obligatorii și asigură trasabilitatea operațiunilor.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a precizat că printre excepții se numără și drepturile de autor. „Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional”, a declarat Nazare.

Proiectul a fost susținut și votat în plenul Camerei Deputaților de toate partidele parlamentare: PSD, PNL, USR, AUR și UDMR. Decizia vine după ce, în ultimele săptămâni, au existat proteste și solicitări din partea scriitorilor, jurnaliștilor și artiștilor pentru eliminarea obligativității E-factura pentru persoane fizice.