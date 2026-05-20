Pe scurt: Ancheta vizează administratori de firme care ar fi transferat fictiv părți sociale pentru a evita plata datoriilor la stat. Mai multe persoane urmează să fie audiate.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au desfășurat miercuri, 20 mai, un amplu val de percheziții în București și în nouă județe, într-un dosar ce vizează evaziunea fiscală și transferul fictiv al părților sociale ale unor societăți comerciale.

Potrivit AGERPRES, au fost efectuate 34 de percheziții sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

După finalizarea perchezițiilor, 14 persoane urmează să fie conduse la audieri, în baza unor mandate de aducere, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov. Ancheta vizează perioada 25 ianuarie 2024 – 18 decembrie 2024, când două persoane, cu vârste de 45 și 46 de ani, ar fi sprijinit în mod repetat sustragerea de la răspundere penală a 12 administratori de firme. Aceștia ar fi preluat, direct sau prin intermediari, părțile sociale ale unor societăți comerciale care acumulaseră obligații fiscale restante.

În perioada 1 martie 2022 – 18 decembrie 2024, firmele implicate au acumulat debite fiscale totale de 3.336.833 de lei. Potrivit anchetatorilor, acțiunile vizate includ reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata, în termenul prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, precum și transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute în cadrul unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau al îngreunării acesteia.

Perchezițiile au avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Brașov, Buzău, Timiș, Cluj, Sibiu, Giurgiu, Dâmbovița și Ialomița. Activitățile anchetatorilor urmăresc administrarea probatoriului, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Acțiunea polițiștilor din Ilfov vine în contextul unor anchete similare privind evaziunea fiscală și transferurile fictive de părți sociale, o practică tot mai frecventă în rândul firmelor cu datorii mari la stat.

