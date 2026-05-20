Studenții Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu au obținut cele mai bune rezultate la Olimpiada Națională de Mecatronică, desfășurată în perioada 12–15 mai 2026 la Universitatea Politehnica din Timișoara. În urma competiției, ULBS s-a clasat pe primul loc la nivel național pentru al doilea an consecutiv.

Evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a XIV-a ediții a manifestării „Zilele Educației Mecatronice” și a reunit studenți și cadre didactice de la specializarea Mecatronică din 12 universități – 11 din România și una din Republica Moldova. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a participat cu 16 studenți de la programele de licență Mecatronică, Mecatronică în limba engleză și masterul Sisteme mecatronice avansate, coordonați de cadre didactice din cadrul Departamentului Mașini și Echipamente Industriale.

Două locuri I pentru studenții din Sibiu

Studenții sibieni au reușit să obțină premii la toate cele șase secțiuni ale concursului, cele mai importante rezultate fiind două locuri I.

Primul loc la secțiunea „Roboți mobili Line-Follower” a fost câștigat de echipa formată din studenții Ghișoiu Gabriel, masterand în anul I la Sisteme Mecatronice Avansate, și Pleșa Daniel, student în anul III la Mecatronică.

Un alt loc I a fost obținut la secțiunea „Realizări în domeniul mecatronicii – Aplicații MATLAB”, de echipa formată din studenții Breaz Marian, Făgăraș Laurențiu și Mareș Octavian.

Premii și la probele de drone și roboți Mini Sumo

Studenții ULBS au urcat pe podium și la alte probe importante din competiție.

Locul al doilea la secțiunea „Sisteme mecatronice de zbor fără pilot” a fost obținut de echipa formată din Morariu Tudor, Mîțiu Sorin-Vasile și Popa Ștefan-Cristian.

La secțiunea „Roboți Mini Sumo”, echipa formată din Hedu Alexandru-Nicolae și Murariu Cristian-Andrei a obținut locul al treilea.

De asemenea, studenții sibieni au primit două mențiuni: una la secțiunea „Sisteme mecatronice”, pentru echipa formată din Ilea Diana Maria, Oprea Tudor și Trifu Alexandru, și alta la secțiunea „Realizări ale studenților în domeniul mecatronicii”, obținută de studentul Mihoc Emanuel.

Competiție între universități din România și Republica Moldova

La ediția din acest an au participat universități importante din țară, printre care Politehnica București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din Craiova, Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași sau Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. În competiție a fost prezentă și Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău.