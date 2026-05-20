Treizeci și trei de proiecte au fost depuse spre finanțare nerambursabilă prin Agenda Comunității a municipiului Sibiu. Dintre acestea, două nu au întrunit punctajul minim, iar unul a fost declarat neeligibil.
Proiectele pentru activități de dezvoltare a comunității locale, prin Agenda Comunității, au putut fi depuse în perioada 30 aprilie – 16 mai. Pe listă au fost înscrise 33 de proiecte. „Sibiu Family Beach Volley”, depus de ACS Champions 2016 Sibiu, a fost declarat neeligibil administrativ, iar proiectele „Conferință de Cultură, Natură, Masaj și Terapii Complementare – Ediția 7” (Asociația de Masaj și Terapii Complementare) și „Cupa Venom Karting” (Asociația Clubul Sportiv Șera) nu au acumulat un punct minim de 60 de puncte.
Proiectul cu cel mai mare punctaj este „Alt fel de terapii în DAR pentru copii speciali – ediția a XI-a”, depus de Asociația Dorință, Ajutor, Recuperare, D.A.R. Pentru Copii și Tineri Cu Dizabilități Sibiu, respectiv 80,2 puncte. Pe următoarea poziție se află proiectul „Comunitatea maghiară – parte integrantă a Municipiului Sibiu”, depus de Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID”, cu 79,8 puncte, iar pe al treilea loc în listă se află „How to Local 2026 – Listen. Explore. Belong.” depuse de Fundația Comunitară Sibiu, cu 77,8 puncte.
„Sport fără bariere”, „Ecoul Tradițiilor”, „Star pentru o ZI”, „Crosul inimii”, „Art Walk Festival” și „Sibiul Aleargă” sunt alte proiecte înscrise pe listă. Toate proiectele depuse spre finanțare pot fi analizate AICI:
|Nr. crt.
|Denumire solicitant
|Denumire proiect
|Punctaj mediu
|1
|ACS Champions 2016 Sibiu
|Sibiu Family Beach Volley
|Neeligibil administrativ
|2
|ACS Comunitar Sibiu
|Sibiul Aleargă
|71.8
|3
|Asociația Activfam
|ART WALK FESTIVAL
|74.6
|4
|Asociația AVANS PROIECT SIBIU
|ACTIV AI – Artefacte digitale, Creativitate comunitară, Tehnologie accesibilă, Identitate sibiană și Vizibilitate prin Inteligență Artificială
|63.4
|5
|Asociația Capital Cultural
|Semn ca însemni – Lasă o urmă
|62.6
|6
|Asociația Casa Calfelor Sibiu
|Susținem identități, creăm comunități
|75.8
|7
|Asociația Clubul Sportiv ȘERA
|CUPA VENOM KARTING
|55.6
|8
|Asociația de Bun Gust
|Ne jucăm și curățăm, ediția a VII-a
|75.4
|9
|Asociația de Masaj și Terapii Complementare
|Conferință de Cultură, Natură, Masaj și Terapii Complementare – Ediția 7
|55.6
|10
|Asociația Diakoniewerk International
|Împreună transformăm barierele în oportunități
|73.2
|11
|ASOCIAȚIA DIGITAL GENERATION – GENERAȚIA DIGITALĂ
|Competențe digitale pentru o viață mai bună
|68.6
|12
|Asociația Dorință, Ajutor, Recuperare, D.A.R. Pentru Copii Și Tineri Cu Dizabilități Sibiu
|Alt fel de terapii în DAR pentru copii speciali – ediția a XI-a
|80.2
|13
|Asociația Echilibru Minte Corp Spirit
|Equilibrum Fest Summer 2026 – Sănătos îți stă mai bine!
|61.2
|14
|Asociația Elijah Inițiativa Socială Ruth Zenkert
|Elijah Orchestra – Sibiu în concert
|65.4
|15
|Asociația Evenimentul Sibian
|„Up Society” – Conectăm Idei, Dezvoltăm Comunități
|65.0
|16
|Asociația Împreună pentru Ștefan
|Star pentru o Zi!
|74.8
|17
|Asociația Interakt Arts
|ARTĂ, EMPATIE, COMUNITATE
|70.0
|18
|Asociația International Regelo Krai Romano
|Sibiu Intercultural – Dialog prin tradiții și armonii intercomunitare
|67.4
|19
|Asociația International Romani Union IRU
|ECOUL TRADIȚIILOR
|65.2
|20
|Asociația Maghiarilor din Sibiu “HID”
|Comunitatea maghiară – parte integrantă a Municipiului Sibiu
|79.8
|21
|Asociația Music Hub
|Muzica în comunitate
|70.6
|22
|Asociația Culturală “MUSIC ON”
|Povești muzicale, Ed. III
|70.4
|23
|Asociația Omie
|1000 Portraits
|69.2
|24
|Asociația pentru Excelență în Economie – EXEC
|Noaptea Companiilor Sibiu
|71.0
|25
|Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS)
|Gala AIOS 2026
|72.4
|26
|Asociația Positive Life
|Academia de Voluntari
|67.0
|27
|Asociația Sportivă “Clubul Cibinium” Sibiu
|Generații în mișcare
|68.6
|28
|Asociația Sus Inima
|Get Muddy: race for hope
|70.4
|29
|Asociația T.E.O.
|Sport fără bariere
|73.2
|30
|Asociația Urban Bike Revolution
|Unstoppable – sport, socializare și mobilitate fără bariere
|77.4
|31
|Club Sportiv Fantasy Dance Sibiu
|Dansul nu are vârstă
|70.4
|32
|Fundația Comunitară Sibiu
|How to Local 2026 – Listen. Explore. Belong.
|77.8
|33
|FUNDAȚIA POLISANO
|Crosul inimii
|68.4
Agenda Comunității va avea o valoare de 500.000 de lei, iar banii vor veni de la bugetul local. Valoarea maximă de finanțare a unui proiect va fi de 35.000 de lei, iar contribuția din partea beneficiarului va trebui să fie de minim 15% din valoarea totală a finanțării alocate.
Conform Ghidului Solicitantului, în cazul în care locul desfășurării proiectului este Piața Mare sau Piața Mică din Municipiul Sibiu, beneficiarului de finanțare nerambursabilă îi este interzisă vânzarea biletelor de intrare sub sancțiunea retragerii finanțării alocate și plata de daune interese în raport cu prejudiciul creat.
Contestațiile pot fi depuse prin e-mail: decont.agende2@sibiu.ro, în perioada 20-22 mai 2026, ora 10:00. După analizarea contestațiilor, municipalitatea va afișa lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare.
Ultima oră
- Zeci de sibieni revoltați din cauza unui nou proiect imobiliar în Sibiu: „Am plătit un preț mai mare ca să am soare” acum 39 de secunde
- Întâlnire „de gradul zero” la o grădiniță din Sibiu: prichindeii au descoperit cum e să fii polițist / foto acum 22 de minute
- Percheziții în Sibiu și alte 9 județe: acuzații de evaziune fiscală și fals în înscrisuri / video acum o oră
- ISU a lansat HelpSibiu: aplicația trimite primii salvatori la victime înaintea ambulanței / video acum o oră
- Peluza Nord cheamă sibienii la meciul de baraj cu Voluntari: ”FC Hermannstadt are nevoie de tine” acum 2 ore