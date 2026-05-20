Treizeci și trei de proiecte au fost depuse spre finanțare nerambursabilă prin Agenda Comunității a municipiului Sibiu. Dintre acestea, două nu au întrunit punctajul minim, iar unul a fost declarat neeligibil.

Proiectele pentru activități de dezvoltare a comunității locale, prin Agenda Comunității, au putut fi depuse în perioada 30 aprilie – 16 mai. Pe listă au fost înscrise 33 de proiecte. „Sibiu Family Beach Volley”, depus de ACS Champions 2016 Sibiu, a fost declarat neeligibil administrativ, iar proiectele „Conferință de Cultură, Natură, Masaj și Terapii Complementare – Ediția 7” (Asociația de Masaj și Terapii Complementare) și „Cupa Venom Karting” (Asociația Clubul Sportiv Șera) nu au acumulat un punct minim de 60 de puncte.

Proiectul cu cel mai mare punctaj este „Alt fel de terapii în DAR pentru copii speciali – ediția a XI-a”, depus de Asociația Dorință, Ajutor, Recuperare, D.A.R. Pentru Copii și Tineri Cu Dizabilități Sibiu, respectiv 80,2 puncte. Pe următoarea poziție se află proiectul „Comunitatea maghiară – parte integrantă a Municipiului Sibiu”, depus de Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID”, cu 79,8 puncte, iar pe al treilea loc în listă se află „How to Local 2026 – Listen. Explore. Belong.” depuse de Fundația Comunitară Sibiu, cu 77,8 puncte.

„Sport fără bariere”, „Ecoul Tradițiilor”, „Star pentru o ZI”, „Crosul inimii”, „Art Walk Festival” și „Sibiul Aleargă” sunt alte proiecte înscrise pe listă. Toate proiectele depuse spre finanțare pot fi analizate AICI:

Nr. crt. Denumire solicitant Denumire proiect Punctaj mediu 1 ACS Champions 2016 Sibiu Sibiu Family Beach Volley Neeligibil administrativ 2 ACS Comunitar Sibiu Sibiul Aleargă 71.8 3 Asociația Activfam ART WALK FESTIVAL 74.6 4 Asociația AVANS PROIECT SIBIU ACTIV AI – Artefacte digitale, Creativitate comunitară, Tehnologie accesibilă, Identitate sibiană și Vizibilitate prin Inteligență Artificială 63.4 5 Asociația Capital Cultural Semn ca însemni – Lasă o urmă 62.6 6 Asociația Casa Calfelor Sibiu Susținem identități, creăm comunități 75.8 7 Asociația Clubul Sportiv ȘERA CUPA VENOM KARTING 55.6 8 Asociația de Bun Gust Ne jucăm și curățăm, ediția a VII-a 75.4 9 Asociația de Masaj și Terapii Complementare Conferință de Cultură, Natură, Masaj și Terapii Complementare – Ediția 7 55.6 10 Asociația Diakoniewerk International Împreună transformăm barierele în oportunități 73.2 11 ASOCIAȚIA DIGITAL GENERATION – GENERAȚIA DIGITALĂ Competențe digitale pentru o viață mai bună 68.6 12 Asociația Dorință, Ajutor, Recuperare, D.A.R. Pentru Copii Și Tineri Cu Dizabilități Sibiu Alt fel de terapii în DAR pentru copii speciali – ediția a XI-a 80.2 13 Asociația Echilibru Minte Corp Spirit Equilibrum Fest Summer 2026 – Sănătos îți stă mai bine! 61.2 14 Asociația Elijah Inițiativa Socială Ruth Zenkert Elijah Orchestra – Sibiu în concert 65.4 15 Asociația Evenimentul Sibian „Up Society” – Conectăm Idei, Dezvoltăm Comunități 65.0 16 Asociația Împreună pentru Ștefan Star pentru o Zi! 74.8 17 Asociația Interakt Arts ARTĂ, EMPATIE, COMUNITATE 70.0 18 Asociația International Regelo Krai Romano Sibiu Intercultural – Dialog prin tradiții și armonii intercomunitare 67.4 19 Asociația International Romani Union IRU ECOUL TRADIȚIILOR 65.2 20 Asociația Maghiarilor din Sibiu “HID” Comunitatea maghiară – parte integrantă a Municipiului Sibiu 79.8 21 Asociația Music Hub Muzica în comunitate 70.6 22 Asociația Culturală “MUSIC ON” Povești muzicale, Ed. III 70.4 23 Asociația Omie 1000 Portraits 69.2 24 Asociația pentru Excelență în Economie – EXEC Noaptea Companiilor Sibiu 71.0 25 Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS) Gala AIOS 2026 72.4 26 Asociația Positive Life Academia de Voluntari 67.0 27 Asociația Sportivă “Clubul Cibinium” Sibiu Generații în mișcare 68.6 28 Asociația Sus Inima Get Muddy: race for hope 70.4 29 Asociația T.E.O. Sport fără bariere 73.2 30 Asociația Urban Bike Revolution Unstoppable – sport, socializare și mobilitate fără bariere 77.4 31 Club Sportiv Fantasy Dance Sibiu Dansul nu are vârstă 70.4 32 Fundația Comunitară Sibiu How to Local 2026 – Listen. Explore. Belong. 77.8 33 FUNDAȚIA POLISANO Crosul inimii 68.4

Agenda Comunității va avea o valoare de 500.000 de lei, iar banii vor veni de la bugetul local. Valoarea maximă de finanțare a unui proiect va fi de 35.000 de lei, iar contribuția din partea beneficiarului va trebui să fie de minim 15% din valoarea totală a finanțării alocate.

Conform Ghidului Solicitantului, în cazul în care locul desfășurării proiectului este Piața Mare sau Piața Mică din Municipiul Sibiu, beneficiarului de finanțare nerambursabilă îi este interzisă vânzarea biletelor de intrare sub sancțiunea retragerii finanțării alocate și plata de daune interese în raport cu prejudiciul creat.

Contestațiile pot fi depuse prin e-mail: decont.agende2@sibiu.ro, în perioada 20-22 mai 2026, ora 10:00. După analizarea contestațiilor, municipalitatea va afișa lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare.