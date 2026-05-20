Treizeci și trei de proiecte au fost depuse spre finanțare nerambursabilă prin Agenda Comunității a municipiului Sibiu. Dintre acestea, două nu au întrunit punctajul minim, iar unul a fost declarat neeligibil. 

Proiectele pentru activități de dezvoltare a comunității locale, prin Agenda Comunității, au putut fi depuse în perioada 30 aprilie – 16 mai. Pe listă au fost înscrise 33 de proiecte. „Sibiu Family Beach Volley”, depus de ACS Champions 2016 Sibiu, a fost declarat neeligibil administrativ, iar proiectele „Conferință de Cultură, Natură, Masaj și Terapii Complementare – Ediția 7” (Asociația de Masaj și Terapii Complementare) și „Cupa Venom Karting” (Asociația Clubul Sportiv Șera) nu au acumulat un punct minim de 60 de puncte. 

Proiectul cu cel mai mare punctaj este „Alt fel de terapii în DAR pentru copii speciali – ediția a XI-a”, depus de Asociația Dorință, Ajutor, Recuperare, D.A.R. Pentru Copii și Tineri Cu Dizabilități Sibiu, respectiv 80,2 puncte. Pe următoarea poziție se află proiectul „Comunitatea maghiară – parte integrantă a Municipiului Sibiu”, depus de Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID”, cu 79,8 puncte, iar pe al treilea loc în listă se află „How to Local 2026 – Listen. Explore. Belong.” depuse de Fundația Comunitară Sibiu, cu 77,8 puncte. 

„Sport fără bariere”, „Ecoul Tradițiilor”, „Star pentru o ZI”, „Crosul inimii”, „Art Walk Festival” și „Sibiul Aleargă” sunt alte proiecte înscrise pe listă. Toate proiectele depuse spre finanțare pot fi analizate AICI:

Nr. crt.Denumire solicitantDenumire proiectPunctaj mediu
1ACS Champions 2016 SibiuSibiu Family Beach VolleyNeeligibil administrativ
2ACS Comunitar SibiuSibiul Aleargă71.8
3Asociația ActivfamART WALK FESTIVAL74.6
4Asociația AVANS PROIECT SIBIUACTIV AI – Artefacte digitale, Creativitate comunitară, Tehnologie accesibilă, Identitate sibiană și Vizibilitate prin Inteligență Artificială63.4
5Asociația Capital CulturalSemn ca însemni – Lasă o urmă62.6
6Asociația Casa Calfelor SibiuSusținem identități, creăm comunități75.8
7Asociația Clubul Sportiv ȘERACUPA VENOM KARTING55.6
8Asociația de Bun GustNe jucăm și curățăm, ediția a VII-a75.4
9Asociația de Masaj și Terapii ComplementareConferință de Cultură, Natură, Masaj și Terapii Complementare – Ediția 755.6
10Asociația Diakoniewerk InternationalÎmpreună transformăm barierele în oportunități73.2
11ASOCIAȚIA DIGITAL GENERATION – GENERAȚIA DIGITALĂCompetențe digitale pentru o viață mai bună68.6
12Asociația Dorință, Ajutor, Recuperare, D.A.R. Pentru Copii Și Tineri Cu Dizabilități SibiuAlt fel de terapii în DAR pentru copii speciali – ediția a XI-a80.2
13Asociația Echilibru Minte Corp SpiritEquilibrum Fest Summer 2026 – Sănătos îți stă mai bine!61.2
14Asociația Elijah Inițiativa Socială Ruth ZenkertElijah Orchestra – Sibiu în concert65.4
15Asociația Evenimentul Sibian„Up Society” – Conectăm Idei, Dezvoltăm Comunități65.0
16Asociația Împreună pentru ȘtefanStar pentru o Zi!74.8
17Asociația Interakt ArtsARTĂ, EMPATIE, COMUNITATE70.0
18Asociația International Regelo Krai RomanoSibiu Intercultural – Dialog prin tradiții și armonii intercomunitare67.4
19Asociația International Romani Union IRUECOUL TRADIȚIILOR65.2
20Asociația Maghiarilor din Sibiu “HID”Comunitatea maghiară – parte integrantă a Municipiului Sibiu79.8
21Asociația Music HubMuzica în comunitate70.6
22Asociația Culturală “MUSIC ON”Povești muzicale, Ed. III70.4
23Asociația Omie1000 Portraits69.2
24Asociația pentru Excelență în Economie – EXECNoaptea Companiilor Sibiu71.0
25Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS)Gala AIOS 202672.4
26Asociația Positive LifeAcademia de Voluntari67.0
27Asociația Sportivă “Clubul Cibinium” SibiuGenerații în mișcare68.6
28Asociația Sus InimaGet Muddy: race for hope70.4
29Asociația T.E.O.Sport fără bariere73.2
30Asociația Urban Bike RevolutionUnstoppable – sport, socializare și mobilitate fără bariere77.4
31Club Sportiv Fantasy Dance SibiuDansul nu are vârstă70.4
32Fundația Comunitară SibiuHow to Local 2026 – Listen. Explore. Belong.77.8
33FUNDAȚIA POLISANOCrosul inimii68.4

Agenda Comunității va avea o valoare de 500.000 de lei, iar banii vor veni de la bugetul local. Valoarea maximă de finanțare a unui proiect va fi de 35.000 de lei, iar contribuția din partea beneficiarului va trebui să fie de minim 15% din valoarea totală a finanțării alocate. 

Conform Ghidului Solicitantului, în cazul în care locul desfășurării proiectului este Piața Mare sau Piața Mică din Municipiul Sibiu, beneficiarului de finanțare nerambursabilă îi este interzisă vânzarea biletelor de intrare sub sancțiunea retragerii finanțării alocate și plata de daune interese în raport cu prejudiciul creat.

Contestațiile pot fi depuse prin e-mail: decont.agende2@sibiu.ro, în perioada 20-22 mai 2026, ora 10:00. După analizarea contestațiilor, municipalitatea va afișa lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare. 

