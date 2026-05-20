Pe scurt: Sibienii se mobilizează pentru a apăra Parcul Sub Arini de noi lucrări de betonare. Protestul va avea loc sâmbătă, 23 mai, în zona Cupola.

Grupul de Inițiativă Civică „Prietenii Parcului”, format din cetățeni fără afiliere politică, a anunțat că a depus marți, 19 mai 2026, la Primăria Municipiului Sibiu, declarația prealabilă pentru organizarea unei adunări publice.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 23 mai, între orele 17:00 și 19:00, în zona Cupola din Parcul Sub Arini.

Protestul, intitulat „Salvați Parcul Sub Arini: Sibiul spune NU betoanelor!”, este organizat ca reacție la proiectul de modernizare a Parcului Sub Arini, care prevede, printre altele, amenajarea unor noi alei și zone de relaxare cu utilizarea unor materiale considerate nepotrivite de către inițiatori.

Grupul „Prietenii Parcului” susține că intervențiile propuse ar duce la reducerea spațiilor verzi și la creșterea suprafețelor betonate în parc.

Organizatorii au precizat că adunarea publică va fi una pașnică și că scopul este de a atrage atenția autorităților și comunității asupra importanței păstrării caracterului natural al parcului. Ei solicită consultarea reală a sibienilor în privința proiectului și renunțarea la soluțiile care presupun extinderea suprafețelor pavate.

Inițiativa vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, mai mulți locuitori ai Sibiului și-au exprimat nemulțumirea față de planurile de modernizare, inclusiv prin lansarea unei petiții online și organizarea de dezbateri publice.

