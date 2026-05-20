În cursul zilei de ieri, 19 mai, în intervalul orar 11:00 – 15:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea Serviciului Rutier Sibiu, au desfășurat o acțiune în sistem integrat de tip „RELEU” pe DN 1, în colaborare cu polițiști din județele limitrofe.

Activitatea a fost coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române și a făcut parte dintr-un demers amplu, derulat simultan în toate județele traversate de DN 1. În cadrul acestuia, echipajele rutiere au acționat coordonat, cu scopul de a asigura o intervenție unitară și eficientă pe întregul traseu.

Acțiunea a avut ca obiectiv principal reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze generatoare de accidente, precum nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Amenzi și permise suspendate

În urma abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 174 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 83 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză, 15 pentru neportul centurii de siguranță, 5 pentru încălcarea prevederilor O.G. nr. 37/2007 și ale altor acte normative, 51 pentru alte abateri privind documentele, sistemele de iluminare, defecțiunile tehnice și dotările obligatorii, iar 20 au vizat participanți vulnerabili la trafic, respectiv un biciclist și 19 pietoni.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 5 permise de conducere, au retras 11 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

De asemenea, au fost efectuate 57 de testări pentru depistarea consumului de alcool și două testări privind consumul de substanțe psihoactive.

În cadrul acțiunii u fost distribuite 43 de pliante informative participanților la trafic.