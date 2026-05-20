Ești obosită mai tot timpul, deși dormi suficient. Ciclul menstrual a devenit imprevizibil. Ai luat câteva kilograme fără să fi schimbat nimic în alimentație. Pielea a început să dea semne de acnee, ca în adolescență. Și, cel mai des, ți s-a spus că e „de la stres”. Poate că e și de la stres. Dar, de cele mai multe ori, în spatele acestor simptome se află o cauză mult mai concretă: un dezechilibru hormonal. Hormonii reglează ciclul menstrual, fertilitatea, metabolismul, starea de spirit și somnul. Când echilibrul se strică, semnele apar în tot corpul, dar cauza se confirmă doar prin analize de sânge specifice.

Care sunt semnele unui dezechilibru hormonal la femei?

Nu există un profil unic al dezechilibrului hormonal. Simptomele variază în funcție de hormonul afectat, de vârstă și de stilul de viață. Totuși, există câteva semne care, atunci când apar împreună sau persistă mai mult de câteva luni, justifică o evaluare medicală:

Legate de ciclul menstrual: cicluri mai lungi de 35 de zile, mai puțin de 8 menstruații pe an, absența completă a menstruației (amenoree) sau sângerări foarte abundente și dureroase.

Legate de aspect fizic: căderea părului de pe scalp, acnee persistentă pe față, piept sau spate, creștere în greutate concentrată în zona abdomenului și pilozitate crescută pe față sau corp (hirsutism).

Legate de starea generală: oboseală cronică care nu cedează după odihnă, tulburări de somn, anxietate sau depresie fără o cauză evidentă, schimbări bruște de dispoziție, libido scăzut și uscăciune vaginală.

Legate de fertilitate: dificultăți în a rămâne însărcinată sau avorturi spontane precoce.

Dacă te regăsești în mai multe dintre aceste descrieri, nu înseamnă că sigur ai un dezechilibru hormonal, dar înseamnă că merită să verifici.

Ce cauzează dezechilibrele hormonale la femei?

Cauzele unui dezechilibru hormonal sunt multiple. Printre cele mai frecvente se numără:

Sindromul ovarelor polichistice (SOPK) este cea mai comună tulburare endocrină la femeile de vârstă reproductivă, afectând până la 10% dintre acestea. Se manifestă prin neregularități menstruale, acnee, pilozitate excesivă și, uneori, dificultăți de concepție.

Disfuncțiile tiroidiene (hipotiroidismul și hipertiroidismul) influențează metabolismul, greutatea, ciclul menstrual și nivelul de energie. Glanda tiroidă este mică, dar gestionează o cantitate impresionantă de procese în organism.

Hiperprolactinemia se referă la niveluri crescute de prolactină și poate cauza neregularități menstruale, scurgeri mamare și infertilitate.

Menopauza și perimenopauza aduc fluctuații importante ale estrogenului și progesteronului, cu simptome care pot debuta cu ani înainte de instalarea menopauzei propriu-zise.

Stresul cronic determină eliberarea excesivă de cortizol, care perturbă, la rândul lui, echilibrul celorlalți hormoni. Este, poate, cel mai subestimat factor în sănătatea hormonală a femeilor.

Ce analize hormonale sunt recomandate femeilor?

Simptomele orientează, dar diagnosticul se pune doar prin analize de sânge specifice. Iată care sunt cele mai relevante:

TSH este testul de referință pentru evaluarea funcției tiroidiene. Un nivel crescut sugerează hipotiroidism, iar unul scăzut — hipertiroidism. Este recomandat ca prim pas în orice evaluare hormonală, indiferent de simptome.

FT4 (tiroxina liberă) completează tabloul tiroidian atunci când TSH-ul este modificat, reflectând cantitatea de hormoni tiroidieni activi din sânge.

Prolactina se testează când există neregularități menstruale, scurgeri mamare sau dificultăți de concepție.

Estradiolul este principala formă de estrogen și influențează ciclul menstrual, dispoziția și sănătatea oaselor.

Progesteronul se recoltează în faza luteală a ciclului (de obicei ziua 21 dintr-un ciclu de 28 de zile) pentru a confirma dacă a avut loc ovulația. Un nivel de peste 5 ng/ml indică ovulație.

LH și FSH sunt hormonii care reglează ciclul ovarian. Raportul dintre ei este important în diagnosticul SOPK: în mod normal este de aproximativ 1:1, în timp ce în SOPK poate ajunge la 2:1 sau chiar 3:1.

Testosteronul se testează când există semne de androgeni crescuți — acnee, hirsutism, cicluri neregulate.

DHEA-S este produs de glandele suprarenale și, la valori crescute, poate provoca acnee, pilozitate excesivă și tulburări de ciclu.

Cortizolul reflectă răspunsul cronic la stres. Niveluri persistente crescute sunt asociate cu oboseală, creștere în greutate centrală și tulburări de somn.

Când se recoltează analizele hormonale și cum te pregătești?

Momentul recoltării și pregătirea corespunzătoare sunt esențiale pentru rezultate precise.

Majoritatea analizelor hormonale se recoltează dimineața, a jeun, pentru a asigura valorile cele mai exacte. TSH nu necesită o zi specifică din ciclul menstrual, dar se recomandă testarea consecventă în aceeași fază a ciclului pentru rezultate comparabile.

FSH și LH se recoltează în zilele 2–5 ale ciclului (faza foliculară timpurie).

Progesteronul se testează în ziua 21 a unui ciclu de 28 de zile, sau la 7 zile după ovulație. Pentru cicluri neregulate, medicul poate ajusta momentul optim.

Prolactina este sensibilă la stres și efort fizic, care îi pot crește temporar nivelul. Evită activitatea intensă și stările de agitație înainte de recoltare.

Când este recomandat să faci analize hormonale?

Nu trebuie să aștepți să acumulezi toate simptomele de mai sus. Există câteva situații concrete în care evaluarea hormonală este mai mult decât justificată:

Cicluri neregulate sau absente

Dificultăți de concepție după 6–12 luni de încercări

Simptome de menopauză (bufeuri, transpirații nocturne, uscăciune vaginală)

Oboseală cronică sau schimbări de dispoziție fără o explicație clară

Suspiciune de SOPK sau afecțiune tiroidiană

Antecedente familiale de tulburări hormonale

Testarea periodică este, de altfel, recomandată ca parte din controlul ginecologic anual, nu doar când simptomele devin supărătoare.

Un pas mic, o imagine mai clară

Un dezechilibru hormonal nu se tratează cu răbdare și speranța că va trece de la sine. Se tratează cu un diagnostic corect, la timp.

Dacă simptomele descrise mai sus îți sunt familiare, o recoltare de sânge și câteva analize specifice pot oferi răspunsuri clare acolo unde, până acum, ai primit doar îndemnul de a te odihni mai mult sau de a reduce stresul.

