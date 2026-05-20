Pe scurt:
Polițiștii au descoperit un șofer în vârstă de 78 de ani din Cârța conducând sub influența alcoolului pe DN 1. Cazul este investigat de Serviciul Rutier Sibiu.
Un bărbat în vârstă de 78 de ani, domiciliat în localitatea Cârța, a fost oprit pentru control de polițiștii rutieri luni, 19 mai, în jurul orei 11:40, pe Drumul Național 1.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.
“În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice” a transmis IPJ SIBIU
Incidentul atrage atenția asupra riscurilor la care se expun atât șoferii, cât și ceilalți participanți la trafic atunci când se urcă la volan sub influența alcoolului. În trecut, localitatea Cârța a mai fost menționată în contextul unor abateri rutiere, cum ar fi cazul unui tânăr din Cârța, prins la volan cu permisul suspendat.
