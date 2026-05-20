Pe scurt: Un șofer străin a fost depistat fără permis pe DN 1, în Scoreiu. Poliția a deschis dosar penal pentru conducere fără drept.

În cursul zilei de ieri, 19 mai, în jurul orei 14:00, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au oprit pentru control un vehicul care circula pe DN 1, în localitatea Scoreiu.

La volan se afla un bărbat în vârstă de 42 de ani, cetățean străin, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România.

“În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.” a transmis IPJ SIBIU

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu reamintește că conducerea unui autovehicul fără permis constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Acțiunile de control pe drumurile naționale continuă pentru prevenirea și combaterea faptelor de acest tip.

DN 1, în zona Scoreiu, a mai fost scena unor incidente rutiere, inclusiv accidente care au dus la blocarea traficului, după cum s-a întâmplat și între Porumbacu de Jos și Scoreiu, când traficul a fost blocat total în urma unui accident.