Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, nu va fi deschis circulației de 1 Iunie, așa cum sperau mulți turiști și șoferi. Reprezentanții DRDP Brașov anunță că reluarea traficului pe sectorul alpin al DN7C va avea loc abia în a doua parte a lunii iunie.

Drumarii lucrează intens la deszăpezirea Transfăgărășanului, însă condițiile din zona montană rămân extrem de dificile. Potrivit autorităților, intervențiile au ajuns în cel mai complicat punct de pe traseu, respectiv într-unul dintre cele mai mari culoare de avalanșă de pe Transfăgărășan.

În această zonă, stratul de zăpadă depășește pe alocuri cinci metri, iar echipele de intervenție trebuie să îndepărteze nu doar zăpada, ci și numeroși bolovani aduși de avalanșe de pe versanți.

„Deszăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în punctul cel mai dificil: pe cel mai mare culoar de avalanșă de pe traseu. În această zonă grosimea stratului de zăpadă depășește 5 metri și este plină de bolovani aduși de avalanșe de pe versanți. Cu toate acestea, avansăm într-un ritm susținut prin nămeți, cu ajutorul utilajelor grele, scopul nostru fiind să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Transfăgărășanul este închis în fiecare an pe perioada sezonului rece, din cauza riscului ridicat de avalanșe și a condițiilor extreme din zona alpină. Sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă rămâne impracticabil mai bine de jumătate de an.

Anul trecut, atât Transfăgărășanul, cât și Transalpina au fost redeschise circulației pe 6 iunie 2025, însă în acest an condițiile meteo au întârziat semnificativ lucrările de deszăpezire.

Autoritățile estimează că, dacă vremea va permite și nu vor apărea noi avalanșe sau căderi masive de zăpadă, circulația ar putea fi reluată după jumătatea lunii iunie.