Deși autoritățile au înregistrat oficial doar o sesizare nouă recent, posesorii de animale din Sibiu raportează pierderi îngrijorătoare. În timp ce clinicile veterinare confirmă o creștere a numărului de intervenții pentru intoxicații, comunitatea locală îndeamnă la prudență sporită în timpul plimbărilor.

O undă de revoltă lovește comunitatea iubitorilor de animale din Sibiu, Șelimbăr și Șeica Mare. Ceea ce în urmă cu doar câteva săptămâni părea a fi un set de incidente izolate s-a transformat într-un fenomen de o cruzime extremă: zeci de animale de companie – atât pisici, cât și câini – cad victime unor substanțe de o toxicitate fatală, în special antigelului.

Reprezentanții IPJ Sibiu continuă cercetările în dosarele deschise anterior. Conform datelor oficiale, pe lângă cazurile înregistrate până în luna aprilie, a mai fost raportată recent o singură sesizare nouă. Totuși, discrepanța dintre datele oficiale și numărul mare de cazuri raportate de cetățeni și clinicile veterinare sugerează că multe incidente rămân încă nedeclarate oficial, deși fenomenul se agravează.

Proprietarii disperați au început să suspecteze că nu mai este vorba despre acțiuni individuale, ci de o adevărată rețea coordonată de indivizi rău intenționați.

„Cred că e vorba de o întreagă organizație”

Cele mai recente date din teren conturează un tablou de-a dreptul macabru. Alexia C., o locuitoare al cărei motan se zbate între viață și moarte în acest moment, a rupt tăcerea și a adus în spațiul public detalii despre amploarea pe care a luat-o acest caz.

„Motanul meu a fost otrăvit recent, iar situația a fost foarte gravă. Din păcate, în ultima perioadă am tot auzit mai multe cazuri similare nu doar în zona mea, ci și în alte cartiere, majoritatea la pisici, dar și la câini. Este foarte dureros și cred că lumea trebuie să afle ce se întâmplă. Am fost la mai mulți veterinari, iar aceștia nu mi-au garantat că îl pot salva… După câteva zile de mers la perfuzii, motanul nu avea foarte multe îmbunătățiri, iar analizele erau din ce în ce mai rele”, explică Alexia C.

Mărturia tinerei continuă și mai alarmant, scoțând la iveală dispariții în masă și un mod de operare extins:

„Nu a mai mâncat nimic încă din prima zi, iar acum nici nu mănâncă și nici nu mai bea apă. În cartier lipsesc foarte multe pisici și nu știu ce s-ar putea face pentru a urmări toată acțiunea. Nu cred că este vorba doar de o singură persoană și nici nu cred că a avut ceva special cu motanul meu, cred că e vorba de o întreagă organizație dacă acest lucru se întâmplă în mai multe cartiere. Motanul, după șapte zile de tratament intensiv, are o stare care se degradează de la o oră la alta. Poate dacă se implică mai multă lume putem combate această problemă și să găsim vinovatul.”

6 câini uciși în Șeica Mare

Noi mărturii scot la iveală faptul că fenomenul nu se limitează doar la cartierele rezidențiale din Sibiu și Șelimbăr. Pe 20 mai, Violeta M. trage un semnal de alarmă dureros despre situația din Șeica Mare:

„În Boarta, în zona «Șipotului», au fost otrăviți în ultimele 6 luni 6 câini «comunitari» care erau blânzi și nu făceau rău nimănui. Eu le puneam zilnic de mâncare, deci pot să confirm că nu umblau la găini prin ogrăzi. Ultimul a fost otrăvit acum o săptămână și abia acum l-am găsit mort în iarbă lângă Șipot.”

Noi semnale de alarmă în Cartierul Tineretului

Recent, lista zonelor afectate de acest fenomen s-a extins, pe măsură ce tot mai mulți sibieni își fac publice experiențele dureroase pentru a-i avertiza pe ceilalți posesori de animale. Ana Maria, o locuitoare din Cartierul Tineretului, trage un semnal de alarmă după ce strada sa a devenit scena unor incidente tragice:

,,În Cartierul Tineretului din Sibiu au avut loc, în ultimele săptămâni, cel puțin două cazuri grave de otrăvire a unor motani cu antigel.

Unul dintre motani a fost eutanasiat de urgență din cauza stării foarte grave, iar celălalt se află în continuare sub supraveghere medicală, la medicul veterinar, unde i se fac analize amănunțite și urmează tratament.

A fost contactată Poliția Animalelor, iar în perioada următoare urmează să fie făcute verificări și investigații în zonă. Din păcate, astfel de situații nu sunt izolate. În ultima perioadă au existat cazuri similare și în alte cartiere din Sibiu, despre care s-a scris inclusiv în presa locală, iar autoritățile au efectuat cercetări.

Ceea ce este cel mai îngrijorător este faptul că acest fenomen pare să fi fost preluat ca exemplu și repetat și în alte zone, în loc să descurajeze astfel de comportamente.

Înțelegem că există opinii diferite legate de prezența pisicilor în cartier. Pisicile aduc atât avantaje, cât și neplăceri, însă nimic nu poate justifica cruzimea sau otrăvirea deliberată a animalelor.

În zonă, majoritatea pisicilor sunt sterilizate, hrănite și îngrijite de locuitori, având inclusiv adăposturi. De-a lungul timpului, pisicile au făcut parte din viața cartierelor și contribuie inclusiv la limitarea rozătoarelor și a altor dăunători.

Facem apel la locuitori să fie atenți la animalele din zonă și să semnaleze orice comportament suspect autorităților competente.

Medicii veterinari din Sibiu confirmă: Numărul cazurilor a crescut

Reprezentanții clinicilor Vet House Sibiu și Jack Medical Vet au confirmat oficial că s-au confruntat direct cu aceste cazuri de otrăvire și, mai grav, au subliniat că numărul acestora a crescut semnificativ în ultima perioadă. Medicii duc o luptă contra-cronometru pentru a neutraliza efectele devastatoare ale toxinelor, însă de multe ori substanțele folosite sunt atât de agresive încât organele animalelor cedează ireversibil.

La polul opus, reprezentanții Spitalului Transilvania și Clinica Veterinară Dr. Bunea au precizat că, până la acest moment, nu au înregistrat astfel de cazuri de intoxicație în cadrul unității lor, ceea ce indică o concentrare a atacurilor în anumite zone sau cartiere deservite de restul cabinetelor de urgență.

Din Șelimbăr în Sibiu: Zonele fierbinți ale masacrului

Primele semnale de alarmă majore au fost trase în localitatea Șelimbăr, unde Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Sibiu înregistrase deja, pentru perioada 01.01.2026 – 23.04.2026, dosare penale vizând posibila otrăvire a unui număr de 15 pisici. Ulterior, revolta a izbucnit în zona supermarketului Profi din Șelimbăr, unde Paula, o localnică, și-a strigat neputința după moartea unei pisici: „A făcut hemoragie internă și nu am reușit să ajungem în timp util la veterinar! Rușine să vă fie!”. Eugenia, o altă sibiancă, cataloga situația ca fiind de-a dreptul „macabră”, vorbind despre „criminali în libertate”.

Fenomenul a trecut însă rapid granița localității și a lovit masiv Sibiul. Grigore L. a tras un semnal de alarmă deosebit de grav pentru posesorii de câini care își plimbă patrupezii în zone cunoscute ale orașului: Cimitir, Calea Dumbrăvii, Parcul de lângă Pensiunea Rubin și Parcul Sub Arini. Câinele său, Lord, a fost victima unei bucăți de mâncare contaminate: „Din păcate, acum numărăm împreună zilele care ne-au mai rămas. Durerea este greu de descris. Nu lăsați animalele să mănânce nimic de pe jos!”.

Mărturii din curți „securizate” și comportamente suspecte

Dovada clară că atacurile s-au intensificat și au devenit de o îndrăzneală șocantă este oferită de Lia R., care a demonstrat că nici măcar curțile private nu mai oferă protecție. Câinele ei, care petrecea 80% din timp în casă și ieșea doar ocazional în curte la soare, a fost otrăvit. În același perimetru, trei câini ai unui vecin au pierit în exact aceleași circumstanțe, medicii veterinari eliberând scrisori medicale care atestă fără echivoc intoxicația.

Mai mult, cetățenii au început să observe direct comportamente suspecte. Cristina P. a relatat o scenă bizară petrecută în cartierul Reșița: „Am văzut o pungă subțire, legată la gură, conținând carne tocată de o culoare suspectă, plasată fix în locul în care se mai pune mâncare pentru maidanezi. A fost pusă de un tânăr ce a coborât scurt dintr-o mașină”.

Arma perfidă: Antigelul

Antigelul (etilenglicolul) este utilizat de aceste persoane deoarece are un gust dulceag care atrage instinctiv animalele. Odată ingerat, compusul blochează rinichii, provocând insuficiență renală acută fulminantă și hemoragii interne masive. Decesul survine în doar câteva ore, în dureri cumplite, iar tratamentul intensiv (perfuziile) dă rezultate doar dacă este aplicat în primele minute de la ingestie.

Ce riscă ucigașii? 2 până la 7 ani de închisoare

Poliția Sibiu reamintește că uciderea animalelor cu intenție, fără drept, constituie infracțiune conform Legii 205/2004. Persoanele găsite vinovate riscă pedepse aspre cu închisoarea între 2 și 7 ani.

În fața unui ritm de multiplicare a cazurilor ce depășește capacitatea curentă de reacție a autorităților, comunitatea din Sibiu și Șelimbăr este chemată la solidaritate și vigilență maximă. Proprietarii sunt îndemnați să monitorizeze străzile, să monteze camere de supraveghere și să raporteze instantaneu la numărul de urgență 112 orice persoană suspectă. Dacă observați la animalul dumneavoastră simptome precum letargie, vărsături, tremur sau refuzul de a bea apă și de a mânca, mergeți de URGENȚĂ la cea mai apropiată clinică veterinară. Fiecare minut contează!