Pe scurt: Carburanții au atins noi maxime în benzinăriile din marile orașe, iar diferențele de preț între stații devin tot mai vizibile.

Benzina și motorina s-au scumpit miercuri, 20 mai 2026, în principalele orașe din țară – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța – cu până la 0,10 lei pe litru, potrivit datelor analizate de pe peco-online.ro, citate de Libertatea.

Companiile Petrom, Rompetrol și OMV au majorat prețul benzinei standard, iar Mol, Petrom, Rompetrol, OMV și Lukoil au crescut prețul motorinei.

Prețurile de la stațiile din Sibiu

Conform Peco-Online, în Sibiu, prețurile la carburanți sunt relativ apropiate între lanțurile de stații, diferențele reale venind mai ales din tipul de carburant (standard vs premium) și din brand. Mai jos ai o sinteză structurată pe benzină și motorină, cu prețurile și stațiile corespunzătoare.

Benzina standard vs. premium

Brand Benzină standard (lei/l) Benzină premium (lei/l) Stații din Sibiu și Miercurea Sibiului Petrom 9.22 9.70 Șos. Alba Iulia nr. 49; Calea Șurii Mari nr. 16B; Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia Socar 9.24 9.79 Șos. Alba Iulia nr. 108B; Str. Agricultorilor; Str. Gheorghe Dima OMV 9.28 9.85 A1 Miercurea Sibiului; Str. Alba Iulia 114; Bd. Vasile Milea nr. 37B MOL 9.28 9.91 Calea Șurii Mari FN; Str. Sibiului nr. 1; Str. Onisifor Ghibu nr. 1 Lukoil 9.28 9.93 Șos. Alba Iulia nr. 77B; Șos. Alba Iulia nr. 118 Gazprom 9.28 9.86 Ștefan cel Mare nr. 137A; DN1 km 349+930 Rompetrol 9.28 9.99 Bd. Vasile Milea FN; Str. Ion Neculce; Str. Căprioarelor; Miercurea Sibiului

Motorina standard vs. premium

Brand Motorină standard (lei/l) Motorină premium (lei/l) Stații din Sibiu și Miercurea Sibiului Petrom 9.63 10.40 Șos. Alba Iulia nr. 49; Calea Șurii Mari nr. 16B; Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia Socar 9.69 10.49 Șos. Alba Iulia nr. 108B; Str. Agricultorilor; Str. Semaforului; Str. Gheorghe Dima OMV 9.69 10.50 A1 Miercurea Sibiului; Str. Alba Iulia 114; Bd. Vasile Milea nr. 37B MOL 9.69 10.51 Calea Șurii Mari FN; Str. Sibiului nr. 1; Str. Onisifor Ghibu nr. 1 Lukoil 9.74 10.56 Șos. Alba Iulia nr. 77B; Șos. Alba Iulia nr. 118 Gazprom 9.89 10.89 Ștefan cel Mare nr. 137A; DN1 km 349+930 Rompetrol 9.69 10.50 Bd. Vasile Milea FN; Str. Ion Neculce; Str. Căprioarelor; Miercurea Sibiului

Prețurile benzinei standard cresc în toate marile orașe, cu diferențe între stații

În București, cea mai ieftină benzină standard se găsește la stațiile Mol, la 9,18 lei pe litru, față de 9,12 lei pe litru în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o creștere de 0,06 lei. Petrom a crescut prețul la 9,22 lei pe litru, de la 9,12 lei pe litru, marcând o majorare de 0,10 lei. La Lukoil, prețul rămâne la 9,23 lei pe litru, neschimbat față de ziua anterioară. Rompetrol a crescut prețul la 9,28 lei pe litru, de la 9,18 lei pe litru, iar OMV a aplicat aceeași creștere, de la 9,18 lei la 9,28 lei pe litru. La Socar, prețul era marți, 19 mai 2026, de 9,14 lei pe litru, fără actualizare pentru miercuri dimineață.

Media prețului benzinei standard în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța este de 9,18 lei pe litru miercuri, 20 mai 2026, față de 9,12 lei pe litru în ziua precedentă, ceea ce reprezintă o creștere de 0,06 lei.

Motorina standard depășește 9,60 lei pe litru la mai multe companii

În București, motorina standard se vinde la stațiile Mol cu 9,59 lei pe litru, față de 9,53 lei pe litru luni, 18 mai 2026, o creștere de 0,06 lei. La Petrom, prețul a ajuns la 9,63 lei pe litru, de la 9,53 lei pe litru, iar la Rompetrol și OMV, motorina costă 9,69 lei pe litru, față de 9,59 lei pe litru în ziua precedentă, o majorare de 0,10 lei. Lukoil a aplicat aceeași creștere, ajungând la 9,69 lei pe litru. La Socar, prețul era marți, 19 mai 2026, de 9,59 lei pe litru, fără actualizare pentru miercuri dimineață.

Media prețului motorinei standard în cele cinci orașe monitorizate este de 9,59 lei pe litru miercuri, 20 mai 2026, față de 9,53 lei pe litru, preț constant din 16 mai 2026, ceea ce înseamnă o creștere de 0,06 lei.

Cele mai mici prețuri la carburanți se găsesc în afara marilor orașe

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 lei pe litru la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, preț neschimbat față de ziua precedentă. Cea mai ieftină motorină standard se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, la 9,50 lei pe litru, cu 0,05 lei mai mult decât în ziua anterioară.

Eurostat a anunțat că prețurile combustibililor au crescut semnificativ în martie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, România fiind a doua țară din Uniunea Europeană la nivelul scumpirilor.

Prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele frecvent.