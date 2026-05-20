Pe scurt: Aproape 600 de biciclete și trotinete electrice, cu o valoare estimată la un milion de lei, au fost găsite de ANAF în depozite ilegale din Câmpia Turzii.

Inspectorii ANAF au identificat , în Câmpia Turzii, județul Cluj, trei depozite clandestine folosite pentru desfășurarea unor activități comerciale fără respectarea cadrului legal de organizare și fiscalizare, potrivit unui comunicat de presa al institutiei.

În urma acțiunilor de monitorizare și prevenire desfășurate în zone cu risc fiscal ridicat, inspectorii au descoperit aproape 600 de mijloace de transport, printre care biciclete clasice, biciclete electrice și trotinete electrice. Aceste bunuri erau deținute în vederea comercializării, fără documente legale de proveniență și fără a fi evidențiate fiscal, fiind vândute „la negru” de către o persoană care desfășura activități comerciale ilicite.

Valoarea de piață estimată a bunurilor găsite în depozite se ridică la aproximativ un milion de lei. Inspectorii ANAF au constatat că aceste vehicule erau introduse în circuitul de comercializare în afara oricărei forme legale de autorizare și fiscalizare.

Acțiunea face parte din eforturile ANAF de a combate activitățile comerciale ilicite și de a reduce evaziunea fiscală în domenii cu risc ridicat. Autoritățile au subliniat că monitorizarea zonelor vulnerabile va continua, iar măsurile de control vor fi intensificate pentru a preveni astfel de situații.

Inspectorii au precizat că persoana implicată nu a putut prezenta documente legale de proveniență pentru bunurile descoperite și nu a înregistrat tranzacțiile în evidențele fiscale, încălcând astfel legislația privind comerțul și fiscalizarea.

Potrivit ANAF, astfel de acțiuni vizează atât protejarea mediului concurențial, cât și creșterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat. Instituția a anunțat că va continua să verifice zonele cu risc fiscal ridicat și să aplice sancțiuni celor care desfășoară activități comerciale fără respectarea legii.

Bunurile confiscate urmează să fie evaluate și valorificate prin intermediul platformei de

licitații ANAF, disponibilă la adresa https://elicitatii.anaf.ro/.