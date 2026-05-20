Pe scurt: Un român a fost taxat cu 49 de euro pentru date mobile într-o escală la Londra, iar Vodafone a primit cea mai mare amendă din telecom în 2026. Vezi ce a constatat ANCOM.

Vodafone România a fost amendată cu 1,5 milioane de lei în martie 2026 pentru că a modificat unilateral contractele de roaming la abonații persoane juridice, fără a le oferi posibilitatea de a renunța la servicii dacă nu sunt de acord cu noile tarife.

Sancțiunea a fost aplicată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), potrivit HotNews.ro.

Cristin Popa, directorul executiv de control din cadrul ANCOM, a declarat că, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, instituția a primit mai multe sesizări de la abonați persoane juridice Vodafone privind facturarea unor costuri suplimentare la serviciile de roaming în afara Spațiului Economic European (SEE), în special în Marea Britanie, Irlanda de Nord și Gibraltar.

Verificările ANCOM au arătat că, din august 2025, Vodafone a notificat aproximativ 120.000 de abonați persoane juridice despre modificarea unilaterală a contractelor pentru serviciile de comunicații electronice. Notificările includeau noile tarife pentru destinațiile din afara SEE și data intrării în vigoare a schimbărilor, dar nu informau clienții despre dreptul legal de a denunța unilateral contractul în termen de cel puțin 30 de zile, fără penalități, dacă nu sunt de acord cu modificările.

„Lipsa dreptului de denunțare a contractului a fost motivată de Vodafone prin faptul că modificările propuse erau în beneficiul abonaților, dar ca urmare a controlului efectuat de ANCOM s-a constatat că modificarea unilaterală nu putea fi considerată exclusiv în beneficiul acestora”, a precizat Cristin Popa. În funcție de țara vizitată și de consum, abonații puteau ajunge să plătească mai mult ca urmare a noilor tarife.

Un exemplu menționat de ANCOM este cazul unui client care, în timpul unei escale la Londra, a fost taxat direct cu 49 de euro pentru folosirea datelor mobile, în locul tarifului anterior de 0,003 euro/MB. După modificare, abonații erau obligați să plătească un tarif pe pachet, indiferent de consum.

Ca urmare a acestor constatări, ANCOM a aplicat Vodafone o amendă de 1,5 milioane de lei și a impus măsuri de remediere. Compania a fost obligată să notifice cei aproximativ 120.000 de abonați persoane juridice despre revenirea la tarifele pentru destinațiile din afara SEE, valabile înainte de 25 septembrie 2025, precum și despre posibilitatea de a solicita menținerea modalității de tarifare.

Vodafone a achitat amenda în termenul legal și nu a contestat sancțiunea în instanță, potrivit ANCOM. Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții Vodafone România nu au dorit să comenteze nici motivele pentru care au considerat modificările benefice, nici amenda primită.

Datele de pe site-ul Vodafone arată că, în prezent, compania permite abonaților persoane juridice atât tarifare la consum pentru serviciile de roaming internațional, cât și tarifare cu pachete de date de 49 de euro, care se activează automat la primul MB/minut/SMS consumat. În februarie, Orange și Vodafone anunțau scumpirea abonamentelor de telefonie mobilă.

ANCOM a aplicat amenzi de peste 4 milioane de lei în primele patru luni din 2026

În perioada ianuarie–aprilie 2026, ANCOM a desfășurat 1.803 acțiuni de control pe piața comunicațiilor electronice, a echipamentelor radio și a serviciilor poștale. În urma acestor verificări, au fost aplicate amenzi contravenționale la 601 operatori (592 persoane juridice și 9 persoane fizice), cu o valoare totală de 4.065.350 lei. Cea mai mare amendă a fost cea de 1,5 milioane de lei, aplicată Vodafone România.

Pe piața comunicațiilor electronice, cele mai multe sancțiuni au vizat nerespectarea regulamentului de roaming, încălcarea obligațiilor privind contractele cu utilizatorii finali, modificarea unilaterală a contractelor, informarea insuficientă privind consumul resurselor incluse în planurile tarifare, nerespectarea datelor tehnice și utilizarea unor frecvențe fără licență. În sectorul poștal, principalele amenzi au fost pentru nerespectarea obligațiilor privind predarea trimiterilor poștale și reinscripționarea instalațiilor din rețea.