Pe scurt: Vântul va atinge viteze de până la 90 km/h în zonele montane, iar în București sunt așteptate ploi și descărcări electrice. Vezi ce zone sunt vizate de avertizări.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni din România, valabile până sâmbătă dimineață, 23 mai 2026.

Potrivit HotNews.ro, jumătatea de est a țării va fi cea mai afectată, fiind prognozate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

ANM precizează că, în intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi, 21 mai, și vineri, 22 mai, și în vestul și centrul țării. Vitezele vântului vor fi în general de 45–55 km/h, iar în zona montană înaltă se pot atinge 60–90 km/h.

Miercuri, 20 mai, până la ora 22:00, este în vigoare un cod galben de vânt puternic pentru Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, unde sunt anunțate intensificări ale vântului cu viteze de 50–65 km/h. Joi, 21 mai, între orele 06:00 și 21:00, codul galben se menține în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, cu aceleași viteze ale vântului.

Pentru municipiul București, ANM a emis o informare meteorologică valabilă din 20 mai, ora 10:00, până în 23 mai, ora 10:00, ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului.

Prognoza detaliată pentru București: ploi, vânt și temperaturi în scădere

În București, vremea va fi normală termic de miercuri, 20 mai, dimineața, până joi, 21 mai, ora 09:00, dar cu ușoară instabilitate. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea sunt prognozate averse (5–8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25–26 de grade Celsius, iar cea minimă de 12–14 grade.

De joi, 21 mai, dimineața, până vineri, 22 mai, ora 09:00, cerul va rămâne temporar noros, cu perioade de averse (6–8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va fi slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi de 23–25 de grade, iar cele minime de 13–14 grade.

De vineri, 22 mai, dimineața, până sâmbătă, 23 mai, ora 10:00, sunt anunțate perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cerul va avea înnorări temporare, temperatura maximă fiind de 21–23 de grade, iar cea minimă de 13–14 grade.