Pe scurt: Specialiști din domeniul medical discută la Mediaș despre prevenția bolilor respiratorii și terapii moderne, într-un eveniment deschis publicului.

Primăria Municipiului Mediaș organizează vineri, 29 mai, o acțiune de conștientizare publică privind riscurile fumatului și impactul acestuia asupra sănătății, cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun.

Potrivit Primăriei Mediaș, evenimentul va avea loc în Sala Mare a Primăriei, începând cu ora 10:00, și va reuni profesori universitari și medici specialiști din Târgu Mureș și București pentru a aborda teme legate de prevenție, tratamente moderne și subiecte medicale de interes larg.

Evenimentul face parte din eforturile administrației locale de a susține sănătatea publică și prevenția bolilor în comunitate. Acțiunea completează investițiile din ultimii ani în dotarea cu echipamente moderne și modernizarea Spitalului Municipal Mediaș, cu scopul de a oferi servicii medicale la standarde europene pentru locuitori.

Agenda conferinței este structurată în trei sesiuni principale, fiecare dedicată unei probleme acute de sănătate publică.

Prima parte a evenimentului abordează tema „Fumatul – factorul tăcut din spatele bolilor respiratorii”, prezentată de o echipă de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George E. Palade” din Târgu Mureș: Conf. Univ. Dr. Edith-Simona Ianoși, Asist. Univ. Dr. Dragoș Huțanu și Demonstrator Dr. Delia Rachiș.

A doua sesiune, intitulată „Astmul bronșic – o boală rară?”, va fi susținută de Dr. Cecilia Bobohălmă, medic primar Medicină Internă la Clinica Focus Lab Plus SRL București. Ultima parte a conferinței este dedicată tehnologiilor medicale pentru terapii respiratorii la domiciliu, cu o prezentare susținută de Iulius Grosu, reprezentant al Messer Medical Home Care București.

Evenimentul este deschis atât publicului larg, cât și comunității medicale locale. Participarea este gratuită, iar organizatorii invită persoanele interesate de sănătatea respiratorie și de noile abordări terapeutice să ia parte la discuții.