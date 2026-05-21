Un accident rutier s-a produs joi după-amiaza pe autostrada A1, sensul Sebeș-Sibiu, în zona ieșirii către Mediaș. Traficul este îngreunat.
Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au intervenit la un accident rutier produs pe autostrada A1, la km 247, pe sensul Sebeș–Sibiu. Două basculante au intrat în coliziune.
„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea o autoutilitară (basculantă) pe autostrada A1, la km 247, pe banda 1 de circulație, un bărbat în vârstă de 37 de ani, din județul Argeș, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de o altă autoutilitară (basculantă), condusă de către un bărbat în vârstă de 41 de ani, tot din județul Argeș, care se deplasa în fața sa, intrând în coliziune cu aceasta”, spune Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
În urma evenimentului rutier, șoferul în vârstă de 37 de ani a fost rănit. El a fost dus la spital de un echipaj SMURD. „La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ. Un bărbat în vârstă de aproximativ 37 de ani care a suferit traumatisme la nivelul piciorului și a fost transportat la UPU Sibiu, conștient”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și dispunerii măsurilor legale.
Traficul rutier se desfășoară îngreunat în zonă, circulația desfășurându-se doar pe banda a 2-a.
