Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, E.S. Darryl Nirenberg, a vizitat pentru prima dată municipiul Sibiu după preluarea mandatului, în martie 2026. În cadrul vizitei oficiale, diplomatul american a avut o întâlnire și la Primăria Sibiu, unde a discutat cu primarul Astrid Fodor despre dezvoltarea orașului, proiectele aflate în derulare și oportunitățile de colaborare.

Potrivit reprezentanților administrației locale, discuțiile au vizat principalele atuuri ale Sibiului, de la componenta culturală și turistică, până la dezvoltarea economică și investițiile constante în infrastructura urbană.

Primarul Astrid Fodor a prezentat ambasadorului american evoluția orașului în ultimii ani, accentuând rolul Sibiului ca centru cultural important, destinație turistică apreciată și oraș atractiv pentru investiții și mediul de afaceri.

„Sibiul cultural și turistic prin excelență, Sibiul economic cu mult potențial, Sibiul ca mediu urban în care se investește constant” s-au numărat printre temele abordate în cadrul întâlnirii, potrivit informațiilor transmise de Primăria Sibiu.

Reprezentanții municipalității au precizat că întrevederea a evidențiat interesul ambelor părți pentru o colaborare mai apropiată și pentru consolidarea relațiilor dintre Sibiu și partenerii americani.

Vizita ambasadorului Darryl Nirenberg la Sibiu are loc la câteva luni după preluarea mandatului său în România și face parte din seria întâlnirilor oficiale pe care diplomatul american le are în mai multe orașe din țară.

Vizită și la Consiliul Județean Sibiu

Ambasadorul SUA a fost în vizită și la CJ Sibiu, acolo unde s-a întâlnit cu președinta Daniela Cîmpean.

”Am avut o discuție deschisă despre importanța dialogului dintre comunități și instituții, dar și despre valorile care stau la baza parteneriatului strategic româno-american”, a transmis aceasta pe pagina sa de Facebook.