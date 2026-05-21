Amiana Paștină, femeia care s-a sinucis în arest, acuzată fiind că și-a ucis mama, urmează să fie condusă pe ultimul drum. Fratele femeii a oferit detalii despre înmormântare.

Femeia în vârstă de 38 de ani, din Sibiu, care s-a sinucis în arestul IPJ Alba, unde era încarcerată pentru săvârșirea infracțiunii de omor, urmează să fie condusă pe ultimul drum. Sibianca care și-a ucis mama nu va fi înmormântată la Sibiu. Potrivit unei postări publice, publicate pe Facebook de către fratele ei, trupul Amianei Paștină va fi dus la Galați.

„Pentru toți cei care au cunoscut-o pe sora mea Amiana (…), au iubit-o și doresc să îi aducă un ultim omagiu, începând de mâine 21.05 va fi depusă la capela bisericii Vovidenia din Galati, înmormântarea va avea loc în data de 23.05.2026, la ora 12:00. Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi dăruiască liniste și lumină veșnică”, a scris, miercuri, pe Facebook, fratele femeii.

Vă reamintim că, în iunie 2024, Amiana Paștină și-a omorât mama. Aceasta a acționat cu ajutorul prietenei sale Camelia Popa, în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate de substanțe cu efect puternic sedativ. Femeia a murit după ce fiica ei i-a pus în ceai aceste sedative, după care, cu ajutorul asistentei, i-a injectat în picior o cantitate mare de substanțe. Ulterior, ancheta a scos la iveală și implicarea unei a treia complice, Adriana Emilia Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri ucis Adrian Kreiner, care ar fi oferit consultanță psihologică și sfaturi despre cum să administreze substanțele fără a lăsa urme.

În 15 mai, Amiana Paștină a fost găsită decedată în baia camerei de detenție. Ea s-a sinucis cu ajutorul unei lame de ras.

Citește și: Amiana Paștină – de la opulența din Dubai, la sinucidere în celulă: Cronologia matricidului pentru avere de la Sibiu

Citește și: Crima pentru avere de la Sibiu: cadavrul femeii ucise de propria fiică, deshumat