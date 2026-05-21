Cu prilejul Zilei Eroilor, celebrată în data de 21 mai 2026, de Înălțarea Domnului și în ziua dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena, la Monumentul Eroilor din Cisnădie a fost organizată o ceremonie solemnă de comemorare.
La eveniment au participat autorități locale, reprezentanți ai Bazei 2 Logistică Teritorială Șelimbăr, slujitori ai Bisericii, dar și numeroși cetățeni ai orașului.
În cadrul ceremoniei a fost adus un omagiu eroilor care au luptat pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român, celor care și-au sacrificat viața pentru ca generațiile de astăzi să trăiască într-o țară liberă.
„România le datorează libertatea ei. Noi le datorăm amintirea”, a fost mesajul transmis în cadrul comemorării.
FOTO Primăria Orașului Cisnădie
Ultima oră
- PSD și AUR „pe mână” în Consiliul Județean: consilierii au boicotat regulamentul pentru finanțarea proiectelor sportive ale Sibiului acum 15 minute
- Sute de amenzi pe Școala de Înot: Primăria anunță reconfigurarea locurilor de parcare acum 30 de minute
- Sistemul pentru roviniete și peaje poate avea întreruperi temporare: explicații de la CNAIR acum 48 de minute
- Noua lege a salarizării, adoptată până la 1 iulie: Guvernul promite fără tăieri de venituri și fără aplicare etapizată acum 53 de minute
- Aproape 60 de posturi scoase la concurs la o creșă din municipiul Sibiu: cine poate participa și care sunt condițiile acum o oră