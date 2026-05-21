Clubul „Fain”, situat în zona centrală a municipiului Sibiu, a fost închis de polițiști după ce mai mulți clienți au fost surprinși fumând în interior, fapt interzis de lege.

Potrivit primelor informații, la data de 12 mai 2026, polițiștii sibieni au aplicat o sancțiune contravențională patronilor „Fain”, în valoare de 15.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă închiderea unității.

Mai exact, conform verificărilor realizate de agenți, a reieșit că, în mod repetat, reprezentanții societății nu ar fi luat măsurile necesare pentru a preveni fumatul în spațiul public închis situat la etajul al doilea al localului.

Polițiștii sibieni au închis astfel permanent clubul „Fain”, singura variantă rapidă de redeschidere fiind contestarea măsurii și a procesului-verbal în instanță.

“La data de 12 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au aplicat unui agent comercial care funcționa pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Sibiu o sancțiune contravențională pentru nerespectarea prevederilor art. 3, alin. (1) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu amendă în valoare de 15.000 de lei, fiind dispusă totodată măsura complementară a închiderii unității, conform art. 10, alin. (1), lit. b) din același act normativ. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în repetate rânduri, reprezentanții societății nu ar fi luat măsurile necesare pentru a împiedica fumatul în spațiul public închis situat la etajul al doilea al societății comerciale.” a transmis IPJ Sibiu

Patru clienți amendați

Totodată, polițiștii au sancționat și patru persoane depistate în timp ce fumau țigări cu tutun în incinta societății comerciale. Acestea au primit amenzi, valoarea totală a acestora ridicându-se la 2.000 de lei.

“De asemenea, în temeiul art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 349/2002, polițiștii au sancționat contravențional patru persoane depistate fumând țigări cu tutun în incinta societății comerciale, valoarea totală a sancțiunilor aplicate fiind de 2.000 de lei.” transmite IPJ SIBIU

Fumat în spațiu închis și bătăi sângeroase

În interiorul clubului „Fain”, de-a lungul timpului, au fost surprinși clienți care fumau, în ciuda regulilor în vigoare privind fumatul în spațiile închise. De asemenea, în același local ar fi avut loc, în mai multe rânduri, scandaluri și altercații între clienți, unele dintre ele degenerând în bătăi, potrivit unor relatări din spațiul public și martori.

