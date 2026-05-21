Pe scurt: Râuri din zece județe sunt sub Cod galben de inundații până vineri la prânz, din cauza ploilor și topirii zăpezii din zonele montane.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi, 21 mai 2026, o atenționare Cod galben de inundații pentru râuri din zece județe, valabilă până vineri, 22 mai 2026, la ora 12:00. Potrivit Agerpres, avertizarea vizează creșteri de debite și niveluri pe mai multe râuri, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă și propagării acestor fenomene.

Hidrologii avertizează că, în intervalul menționat, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și creșteri de debite și niveluri pe râurile din următoarele bazine hidrografice:

Râul Negru (afluent al râului Olt) – județele Covasna și Brașov

Olt – afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Podu Olt – amonte confluență cu râul Cibin (județele Brașov și Sibiu)

Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea și Galați)

Siret – afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Lungoci (județul Galați)

Prut – afluenții aferenți sectorului amonte confluență cu râul Jijia (județele Botoșani și Iași)

Jijia – bazin amonte S.H. Dângeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Dângeni (județele Botoșani și Iași)

Prut – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni (județele Vaslui și Galați)

Specialiștii INHGA precizează că fenomenele vizate pot apărea cu probabilitate mai mare și intensitate sporită pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, unde se pot produce viituri rapide și creșteri semnificative de niveluri.

Atenționarea vizează județele Covasna, Brașov, Sibiu, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea, Galați și Botoșani. Autoritățile locale și populația din zonele vizate sunt sfătuite să urmărească evoluția situației hidrologice și să respecte recomandările transmise de instituțiile abilitate.