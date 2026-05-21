CSU Sibiu a pierdut joi seară la Pitești, 100-107 cu FC Argeș, în primul meci al seriei pentru locurile 7-8 din Liga Națională de baschet masculin.
Fără Stone și Zetos, accidentați, rotația Sibiului a fost una scurtă în jocul de la Pitești.
Deși CSU a condus cu 23-17, piteștenii au revenit pe finalul primului sfert cu un run de 10-0 și după 10 minute aveau 27-23!
Al doilea sfert a fost echilibrat, s-a punctat la foc automat, dar a revenit tot piteștenilor cu 31-30. Astfel, la pauza mare, FC Argeș conducea cu 58-53.
A fost echilibru total în al treilea sfert, 26-26.
Gazdele și-au menținut avansul în ultimul sfert și s-au impus la final cu 107-100, după ce sibienii nu au câștigat niciun sfert.
Americanii Smith (33 puncte) și Randolph Jr (27 puncte) au fost cei mai buni jucător ai lui CSU!
Al doilea meci al seriei este programat în Sala Transilvania, duminică, 24 mai, de la ora 18.00.
Dacă argeșenii se impun, sezonul se încheie pentru ambele echipe. În cazul în care echipa lui Dan Fleșeriu câștigă duminică, meciul decisiv al seriei se dispută la Pitești.
CSU SIBIU: Smith 33, Randolph Jr. 27, Pratt 18, Roschanfsky 12, Fîntînă 6, Adamovic 4, Blidaru, Drăgan, King. Antrenor: D. Fleșeriu
