Pe scurt: Participanții vor descoperi echipamente de alpinism și vor exersa coborârea în rapel sub îndrumarea ghizilor. Locurile sunt limitate.

Programul Anii Drumeției, inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu, organizează un eveniment dedicat celor interesați să învețe tehnici de bază pentru deplasarea în siguranță pe teren abrupt.

Potrivit Anii Drumeției, activitatea se adresează atât adulților, cât și copiilor care doresc să se familiarizeze cu echipamente și noțiuni elementare de alpinism.

Participanții vor avea ocazia să descopere termeni și echipamente specifice, precum „grigri”, „reverso”, „opt de rapel”, dar și să exerseze noduri folosite frecvent în activitățile montane, cum ar fi cabestanul, semicabestanul sau nodul Prusik.

„Fiecare participant va învăța cum să coboare în rapel și cum să escaladeze corect un versant. Vor avea la dispoziție echipamente de protecție și întreaga tehnică necesară. Recomandăm purtarea pantalonilor lungi și a mănușilor de protecție”, a precizat unul dintre ghizii implicați în organizare.

Catri Naicu, ghid în cadrul programului, a subliniat importanța acestor activități pentru dezvoltarea personală a copiilor:

„Sunt copii care se tem de păianjeni, de apă, de pădure sau de înălțimi. Prin astfel de activități îi ajutăm să își descopere curajul și să capete mai multă încredere în propriile forțe. Astfel, vor reuși să depășească mai ușor provocările care apar, inevitabil, în viață”.

Înscrierile pentru eveniment sunt deschise pe site-ul oficial Anii Drumeției, iar numărul de locuri este limitat. Organizatorii recomandă celor interesați să se înscrie cât mai curând pentru a-și asigura participarea.

Scopul principal al programului „Anii Drumeției” este de a îmbunătăți infrastructura de drumeție din județul Sibiu și de a promova activități specifice ecoturismului.