Pe scurt: Un sat din Hunedoara blochează accesul apicultorilor străini la culesul de salcâm, deși specialiștii spun că baza meliferă permite mai multe familii de albine.

Primăria satului Homorod din județul Hunedoara a interzis apicultorilor din afara localității să aducă stupi pentru culesul la salcâm, motivând că resursele melifere sunt insuficiente pentru toți.

Potrivit Libertatea, decizia a fost comunicată public, iar apicultorii din alte zone au fost sfătuiți să se orienteze către alte locuri pentru pastoral.

„Această măsură este motivată de necesitatea protejării resurselor melifere locale şi a activităţii apicultorilor rezidenţi. În prezent, efectivele de albine deţinute de locuitorii satului Homorod acoperă integral capacitatea de cules a zonei, depăşind pragul optim de încărcare de 15 familii de albine pe hectar. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă recomandăm să vă orientaţi către alte zone disponibile pentru pastoral, astfel încât să evităm suprapopularea şi diminuarea producţiei de miere”, se arată în anunțul transmis de primărie.

Reprezentanții Asociaţiei Crescătorilor de Albine Hunedoara contestă însă decizia și susțin că baza meliferă din Homorod este suficientă pentru mai mulți apicultori. Vicepreședintele ACA Hunedoara, Tiberiu Korb, a declarat miercuri, 20 mai 2026, pentru Agerpres:

„Este un abuz de la cap la coadă, nu este etic şi nici legal. Este o bază meliferă destul de bună, chiar dacă s-a tăiat mult salcâm. Îi înţeleg pe localnici, pe apicultorii din zonă, care ar vrea să fie singuri, dar eu cred că nu-i normal. Un hectar de salcâm secretă până la 1.000 de kg de miere. Într-un an normal, când secreţia este normală, nu se valorifică întreaga producţie de salcâm în zona respectivă, cu numărul de familii de albine care este acolo”.

Potrivit ACA Hunedoara, decizia primăriei nu are temei legal și limitează nejustificat accesul apicultorilor la resursele de salcâm din zonă. Reprezentanții asociației susțin că, în mod obișnuit, producția de miere nu este valorificată la maximum, chiar și cu efectivele actuale de albine din localitate.

Subiectul restricțiilor privind mierea și proveniența acesteia a mai fost abordat și în contextul reglementărilor europene, după cum arată și articolul Victoria unui apicultor din Sibiu: UE obligă comercianții să spună exact de unde vine mierea.