Mijlocașul lui FC Hermannstadt, Dragoș Albu este convins că sibienii se vor menține în Superliga după ”barajul” cu FC Voluntari, chiar dacă a fost un sezon extrem de dificil pentru echipa sa.

FC Hermannstadt se pregătește de prima manșă a ”barajului” de menținere/promovare cu FC Voluntari, care se va disputa duminică, 24 mai, de la ora 17.30, pe ”Municipal”. Se anunță o dublă manșă foarte echilibrată, ilfovenii impresionând în play-off-ul din Liga 2.

Unul dintre jucătorii de bază au sibienilor, Dragoș Albu (25 ani) anunță că FC Hermannstadt se va menține în primul eșalon. ”Atmosfera este una bună și așteptăm cu nerăbdare dubla cu ilfovenii. Voluntari este o echipă bună cu jucători de calitate dar totodată și cu experiență la nivelul primei ligi, însă eu sunt foarte încrezător înainte de baraj și am mare încredere în colegii mei ca vom reuși să câștigăm și să ne salvăm” anunță Dragoș Albu pentru Ora de Sibiu.

”A fost un sezon foarte greu”

Dragoș Albu spune că toate probleme întâmpinate în acest sezon, incluzând accidentări și partea financiară și-au pus din plin amprenta pe situația din clasament.

”Vizavi de problemele financiare și absentele din lot nu cred că sunt eu în măsură să le comentez, dar sigur că toate problemele care au existat în acest sezon au dus până la acest loc de baraj”.

Nu a fost deloc un an bun pentru sibieni, care din startul stagiunii și până la final au fost pe loc de retrogradare. ”Sezonul acesta a fost unul foarte greu, practic de la început am stat numai pe loc de retrogradare și ne-am zbătut să ieșim de acolo. Prin aceste meciuri de baraj aș vrea să ne facem suporterii mândri de noi, pentru că am luptat până la final” mai adaugă Albu.

”E greu să fii acum în pielea mea”

Presa centrală a publicat articole în care amintea că mijlocașul lui FC Hermannstadt a retrogradat și în precedentele două sezoane, cu FCU Craiova 1948 și FC Buzău. De această dată, Dragoș este convins că Sibiul se va menține în Superliga.

”Vizavi de retrogradările mele, am văzut că foarte mulți au făcut un caz din asta și încearcă să mă atace. Nu e niciun fel de problemă, eu îmi cunosc calitățile mele și drumul meu în viață, atunci când câștigi un campionat cei care iau parte la performanță sunt în jur de 35-45 de persoane, la fel și când retrogradezi. Cât de mult aș putea să influențez eu unul singur o retrogradare? Cred că am spus tot cu asta, iar pe cei care vor sa mă critice pe subiectul acesta îi accept și îi respect, indiferent de opinia lor” a replicat Dragoș Albu în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

Jucătorul Sibiului anunță că va lupta cu toate obstacolele, pentru a le depăși. ”E greu să fii în pielea mea acum, dar eu am ajuns fotbalist profesionist tocmai pentru că am acceptat să lupt și să mă lupt cu greutățile și până acum mi-a ieșit foarte bine.”

Dragoș Albu are 41 de meciuri în acest sezon pentru FC Hermannstadt, 38 de campionat și 3 de cupă, totalizând 2.764 de minute pe teren. A marcat 3 goluri în această stagiune, în care își poate mări numărul reușitelor în cele două jocuri de ”baraj”.