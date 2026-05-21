Pe scurt: Povestea clasică a Albăi ca Zăpada revine la Sibiu, cu reprezentații speciale la Teatrul Gong, după o pauză de peste 20 de ani.

Teatrul Gong Sibiu anunță revenirea pe scenă a spectacolului „Albă ca Zăpada”, după o pauză de mai bine de 20 de ani.

Potrivit Teatrului Gong Sibiu, publicul este invitat să redescopere povestea celebrei prințese cu păr negru, buze roșii și fața albă ca zăpada, într-o serie de reprezentații programate pentru weekendul 23–24 mai 2026.

Programul spectacolelor este următorul: sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 11:00 și de la ora 18:00, precum și duminică, 24 mai 2026, de la ora 11:00. Biletele pentru aceste reprezentații pot fi achiziționate online, accesând link-ul pus la dispoziție de organizatori în secțiunea de comentarii a anunțului oficial.

Revenirea spectacolului „Albă ca Zăpada” marchează un moment important pentru repertoriul Teatrului Gong, fiind una dintre cele mai îndrăgite povești din literatura universală, adaptată pentru scena sibiană după o lungă perioadă de absență. Evenimentul este așteptat cu interes atât de copii, cât și de adulți, care vor avea ocazia să se bucure din nou de magia basmului pus în scenă de artiștii teatrului.

Pentru detalii suplimentare despre program și bilete, cei interesați pot consulta site-ul oficial al Teatrului Gong Sibiu.