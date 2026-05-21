Pe scurt: Elevii de clasa a IV-a au fost nevoiți să bifeze o variantă greșită la Evaluarea Națională 2026, după ce răspunsul corect nu a fost inclus în grilă.

O eroare majoră a fost semnalată în subiectul oficial de Matematică de la Evaluarea Națională 2026 pentru elevii de clasa a IV-a.

Potrivit Libertatea, la problema cu numărul 13, elevii nu au avut posibilitatea de a alege răspunsul corect, acesta lipsind din variantele de răspuns puse la dispoziție.

Problema 13 solicita calcularea duratei unui proiect școlar desfășurat „începând cu ultima zi a lunii februarie 2026 până miercuri, 19 mai 2026”. Variantele de răspuns oferite au fost:

A. două luni și nouăsprezece zile

B. trei luni și o zi

C. două luni și douăzeci de zile

D. patru luni fără o zi

Calculul corect, potrivit sursei citate, arată că perioada cuprinsă între 28 februarie 2026 (ultima zi a lunii februarie) și 19 mai 2026 este de două luni și 21 de zile. Niciuna dintre variantele de răspuns nu corespunde acestui rezultat. Proba răspunsului poate fi verificată și cu ajutorul calculatorului timeanddate.com.

Fiind vorba despre un exercițiu tip grilă, elevii nu au avut posibilitatea să scrie rezolvarea corectă, fiind obligați să bifeze una dintre variantele greșite propuse de autori. Gafa a fost semnalată redacției Edupedu.ro de către cititori.

Elevii de clasa a IV-a au susținut proba la Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 miercuri, 20 mai, având la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea testului. Subiectele au inclus 20 de probleme, unele dintre ele cu noțiuni istorice sau de științe, potrivit Edupedu.

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a se încheie joi, 21 mai 2026, cu proba la Limba maternă.

