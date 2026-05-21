O adolescentă de doar 15 ani și-a pierdut viața, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a căzut de pe terasa unui bloc din București.

Fata se afla acolo împreună cu doi prieteni, iar cei trei ar fi urcat pe clădire pentru a face fotografii. La un moment dat, adolescenta le-ar fi cerut băieților să îi țină geanta, după care a dispărut din raza lor vizuală. Abia câteva minute mai târziu, cei doi au realizat că fata căzuse de la etaj.

“Fata era însoțită de doi băieți de aceeași vârstă. Aceștia au pătruns în bloc pe o ușă de acces care nu era asigurată. Imobilul se afla în plin proces de reabilitare termică. Apoi au urcat până la ultimul etaj, de unde au ajuns pe terasa blocului.” au declarat martorii la eveniment

Potrivit anchetatorilor, pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se poate observa cum adolescenta se afla foarte aproape de marginea clădirii, având telefonul mobil în mână și încercând să realizeze fotografii sau filmări. La un moment dat, într-o clipă de neatenție, aceasta și-ar fi pierdut echilibrul și ar fi căzut de la etajul 11 al imobilului.

Cei doi tineri care o însoțeau ar fi coborât în fugă pe scări, în încercarea disperată de a ajunge la ea și de a vedea dacă mai există vreo șansă de salvare, însă rănile suferite s-au dovedit fatale. Un locatar care ar fi auzit zgomote puternice a apelat imediat numărul de urgență 112. Din nefericire, tânăra nu a avut nicio șansă, traumatismele suferite fiind incompatibile cu viața.

Alisa era originară din Sibiu

Potrivit Kanald2.ro, Alisa, era originară din Sibiu, însă se mutase ulterior în Capitală. Moartea ei a deschis acum o anchetă complexă, iar investigatorii iau în calcul atât varianta unui accident tragic, cât și ipoteza unei sinucideri, având în vedere trecutul dificil al adolescentei și problemele cu care aceasta s-ar fi confruntat în ultimii ani.

Potrivit informațiilor apărute până acum, viața tinerei ar fi fost marcată de traume încă din copilărie. Și-ar fi pierdut mama la o vârstă fragedă și ar fi crescut în condiții instabile, fiind nevoită să se mute frecvent și să se descurce aproape singură.

După ce a plecat din Sibiu și s-a stabilit în București, adolescenta ar fi intrat într-un anturaj periculos, asociat consumului de alcool, țigări și substanțe interzise.

Ancheta scoate acum la iveală detalii despre o posibilă rețea de trafic de droguri în care ar fi fost racolați și mai mulți minori. Persoane care monitorizează astfel de cazuri susțin că multe adolescente vulnerabile ajung să fie atrase treptat în astfel de cercuri, pornind de la consumul de alcool și țigări, iar ulterior ajungând la droguri.

În trecut, Alisa ar mai fi avut episoade asociate consumului de substanțe interzise și tentative de suicid. Mai multe surse susțin că adolescenta ar fi influențat și alte fete provenite din familii destrămate sau vulnerabile să adopte același stil de viață.

Alte cazuri de adolescenți care consumă alcool sau droguri

Mama unei fete de 14 ani a decis să vorbească public despre experiența copilului său, acuzând lipsa de reacție a autorităților în fața fenomenului care afectează tot mai mulți minori. Femeia susține că instituțiile statului nu intervin suficient pentru prevenirea unor astfel de tragedii și că adolescenții ajung prea ușor în medii extrem de periculoase.

În paralel, jurnaliștii Kanald2.ro care au investigat cazul afirmă că Alisa ar fi fost amenințată constant de persoane implicate în traficul de droguri, lucru care i-ar fi accentuat starea de teamă și vulnerabilitate.

Specialiștii atrag atenția că astfel de tragedii ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă privind lipsa sprijinului psihologic și social pentru adolescenții aflați în situații de risc.

“Este foarte importantă la vârsta asta ideea de siguranţă emoţională. Nu se regăsesc ei în ei înşişi. Şi în cazul în care e vorba de singurătate, pentru că poate familia nu este acolo, problemele sunt şi mai mari dacă nu avem resurse emoţionale în jur: un grup care să ne susţină”, a declarat Georgenta Pânişoară, psiholog.