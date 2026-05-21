Pe scurt: O rețea de hoți de catalizatoare din județul Sibiu a fost vizată de percheziții, iar unul dintre suspecți a fost reținut. Descoperă cum au acționat și cine sunt cei implicați.

Polițiștii sibieni au efectuat miercuri, 20 mai 2026, șase percheziții domiciliare în localitățile Miercurea Sibiului și Dobârca, într-un dosar penal de furt calificat și tăinuire.

Ancheta a stabilit că, în noaptea de 14 spre 15 aprilie 2026, patru bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 31 de ani ar fi sustras mai multe catalizatoare de pe autoturisme parcate în localitatea Cristian. Aceștia le-au vândut ulterior unui operator economic.

“În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au stabilit faptul că, în noaptea de 14 pe 15 aprilie a.c., de pe raza localității Cristian, ar fi fost sustrase, de către patru bărbați, cu vârste cuprine între 17 și 31 de ani, mai multe catalizatoare de la diverse autoturisme, acestea fiind ulterior predate unui bărbat, în vârstă de 46 de ani, care ar fi desfășurat activități în domeniul colectării și valorificării deșeurilor feroase și neferoase.” a transmis IPJ Sibiu

Unul dintre suspecții de furt calificat se află deja în arest preventiv, măsura fiind dispusă într-un alt dosar penal. În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 46 de ani, acesta fiind cercetat pentru tăinuire.

Cercetările sunt derulate de Poliția Orașului Săliște, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. Pe parcursul anchetei, persoanele vizate beneficiază de drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție.