Pe scurt: România are peste 600.000 de tineri NEETs, iar noua lege vizează adaptarea formării profesionale la cerințele economiei moderne.

Proiectul de lege inițiat de Raluca Turcan și Alin Stoica, deputat USR, pentru conectarea educației cu realitatea pieței muncii, a fost adoptat cu 214 voturi „pentru” în Parlament, potrivit postării făcute de Raluca Turcan pe Facebook.

România are peste 600.000 de tineri NEETs – tineri care nu sunt nici la școală, nici la muncă și nici în programe de formare profesională, potrivit deputatei Turcan. Țara se confruntă cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană, aproape dublă față de media europeană.

Raluca Turcan a precizat că această situație nu poate fi rezolvată din birourile unui minister sau prin decizii fără contact cu economia reală. Prin legea PLx 581/2025, comitetele sectoriale sunt reorganizate pentru a permite angajatorilor și angajaților să stabilească împreună ce competențe și calificări sunt necesare pentru economia actuală și pentru meseriile viitorului.

Turcan a subliniat că digitalizarea, automatizarea și tranziția verde schimbă rapid piața muncii, iar școala și formarea profesională trebuie să țină pasul. „Nu mai putem pregăti tineri pentru meserii care dispar, în timp ce economia are nevoie urgentă de oameni calificați”, a transmis deputatul PNL.

Noua lege transformă comitetele sectoriale într-un „radar al meseriilor viitorului”, capabil să traducă nevoile reale ale economiei în standarde ocupaționale moderne și programe de formare adaptate pieței muncii.

Proiectul vizează creșterea șanselor reale pentru tineri și îmbunătățirea competitivității economiei românești, prin politici publice care răspund problemelor reale ale societății.