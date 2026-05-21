Pe scurt: Un nou sens giratoriu va fi construit la intrarea în Avrig, pentru a fluidiza traficul și a crește siguranța rutieră. Investiția depășește 4 milioane de lei, iar șoferii vor avea rute alternative pe durata lucrărilor.

Primăria Avrig a anunțat că încep lucrările pentru amenajarea unui sens giratoriu la intrarea în oraș, la intersecția DN1 cu DJ105G. Potrivit anunțului publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției, contractul de execuție a fost atribuit companiei PORR Construct, după finalizarea procedurilor de licitație și soluționarea contestațiilor.

Valoarea totală a investiției este de 4,1 milioane lei, iar durata estimată a lucrărilor este de patru luni. Pe perioada șantierului, vor fi instituite restricții temporare de circulație în zona intersecției. Autoritățile le solicită șoferilor și celorlalți participanți la trafic să respecte semnalizarea rutieră și măsurile dispuse pe durata intervențiilor.

Pentru a evita aglomerația și pentru fluidizarea circulației, Primăria recomandă accesul în Avrig prin intrările dinspre Săcădate și dinspre Mârșa.

„Acest proiect este extrem de important pentru comunitatea noastră, deoarece actuala intersecție nu mai face față valorilor ridicate de trafic. Noul sens giratoriu va contribui la fluidizarea circulației, la reducerea timpilor de așteptare și, bineînțeles, la creșterea siguranței rutiere pentru șoferi și pietoni. Administrația locală susține investițiile care îmbunătățesc infrastructura și siguranța orașului nostru. Mulțumim instituțiilor implicate pentru aprobarea acestui proiect necesar pentru Avrig și pentru întreaga zonă”, a transmis Adrian David, primarul orașului Avrig.

GHID DE EVITARE A BLOCAJELOR: Cum intri în Avrig în timpul lucrărilor

Pentru a vizualiza punctele cheie direct pe telefon, accesați linkurile de mai jos:

1. Dacă veniți dinspre SIBIU (Ruta prin Mârșa)

Instrucțiuni: Nu mergeți până la intrarea principală în Avrig. Cu aproximativ 2 kilometri înainte de șantier, părăsiți DN1 făcând dreapta pe DJ105G , urmând indicatorul către localitatea Mârșa .

Nu mergeți până la intrarea principală în Avrig. Cu aproximativ 2 kilometri înainte de șantier, părăsiți DN1 făcând , urmând indicatorul către localitatea . Traseu: Traversați localitatea Mârșa și intrați în Avrig prin zona sudică (pe Strada Uzinei). Drumul este integral asfaltat și vă scoate direct în oraș, ocolind complet zona restricționată.

Traversați localitatea Mârșa și intrați în Avrig prin zona sudică (pe Strada Uzinei). Drumul este integral asfaltat și vă scoate direct în oraș, ocolind complet zona restricționată. 👉 Deschide pe Google Maps punctul de viraj spre Mârșa

2. Dacă veniți dinspre BRAȘOV / FĂGĂRAȘ (Ruta prin Săcădate)

Instrucțiuni: Înainte de a coborî spre intersecția mare unde se execută lucrările, părăsiți DN1 făcând dreapta pe DJ104G , urmând indicatorul spre Săcădate .

Înainte de a coborî spre intersecția mare unde se execută lucrările, părăsiți DN1 făcând , urmând indicatorul spre . Traseu: Treceți podul peste râul Olt către Săcădate, iar apoi virați imediat la stânga pe drumul județean care face legătura cu Avrigul, intrând în oraș prin partea de nord.

Treceți podul peste râul Olt către Săcădate, iar apoi virați imediat la stânga pe drumul județean care face legătura cu Avrigul, intrând în oraș prin partea de nord. 👉 Deschide pe Google Maps punctul de viraj spre Săcădate

Punctul critic de evitat (Zona Șantierului)

Dacă doar tranzitați DN1 spre Brașov sau Sibiu și nu aveți treabă în Avrig, reduceți viteza din timp și respectați strict semnalizarea temporară montată de PORR Construct.

👉 Vizualizează pe Google Maps harta intersecției afectate de lucrări (DN1 x DJ105G)

Recomandare pentru localnici și șoferii în tranzit

Durata estimată a lucrărilor este de 4 luni. În orele de vârf (dimineața și după-amiaza), valorile de trafic pe DN1 în dreptul Avrigului vor fi extrem de ridicate. Pentru a fluidiza circulația, verificați aplicațiile de navigație (Waze / Google Maps) înainte de a pleca la drum și folosiți din timp rutele alternative prin Mârșa și Săcădate.