Pe scurt: Copiii de la Maria Clara Kindergarten au descoperit regulile de circulație și dotările polițiștilor rutieri din Sibiu într-o acțiune interactivă dedicată Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere.

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au continuat acțiunile dedicate Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere printr-o întâlnire interactivă organizată miercuri, 20 mai , la grădinița Maria Clara Kindergarten.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, la activitate au participat 97 de preșcolari și 7 cadre didactice.

Copiii au avut ocazia să afle detalii despre meseria de polițist și să descopere elemente din dotarea folosită de polițiști în teren. Printre materialele prezentate s-au numărat cătușele și bastonul de antrenament, iar cei mici s-au arătat curioși și implicați pe tot parcursul întâlnirii.

Activitatea a inclus prezentări interactive și materiale educative adaptate vârstei preșcolarilor. Polițiștii au folosit și materiale video cu tematică rutieră pentru a reaminti și consolida regulile de circulație esențiale pentru copii, cu accent pe traversarea corectă a străzii, deplasarea în siguranță și adoptarea unui comportament responsabil în trafic.

Reprezentanții IPJ Sibiu au subliniat că astfel de acțiuni urmăresc să formeze deprinderi corecte privind siguranța rutieră încă de la cele mai mici vârste și să contribuie la dezvoltarea unor viitori participanți responsabili la trafic.

Acțiunea de la Maria Clara Kindergarten face parte dintr-o serie mai amplă de activități desfășurate de polițiștii rutieri sibieni în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, potrivit .