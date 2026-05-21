Într-o cursă contra cronometru unde fiecare secundă contează, Sibiul face un pas uriaș către digitalizarea salvării de vieți. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru”, împreună cu UPU Sibiu și SMURD, au lansat astăzi „HelpSibiu”, o aplicație mobilă inovatoare menită să reducă timpul de reacție în cazul urgențelor medicale din spațiul public.

Contextul actual este unul tensionat, deoarece serviciile de urgență se confruntă frecvent cu un număr ridicat de solicitări raportat la resursele disponibile, iar timpul de intervenție a devenit un factor critic unde întârzierile pot avea consecințe ireversibile.

Locotenent-Colonel Anastasiu Laurențiu, Inspector șef al ISU Sibiu, a explicat viziunea din spatele acestui proiect:

„Misiunea noastră de zi cu zi este aceea de a salva vieți și de a proteja bunuri. Având în vedere că digitalizarea a devenit o componentă tot mai prezentă în activitatea noastră, precum și faptul că ne dorim permanent să ne adaptăm nevoilor comunității pe care o deservim, a luat naștere aplicația pe care o prezentăm și o lansăm oficial astăzi”. Analiza ultimilor doi ani a demonstrat necesitatea acestui sistem, arătând că la una din cinci intervenții în spațiul public salvatorii sunt întâmpinați de voluntari sau colegi aflați în timpul liber. Inspectorul șef a subliniat că „această aplicație nu înlocuiește serviciile de urgență, ci le completează, oferind un mecanism suplimentar de răspuns rapid bazat pe implicarea comunității și pe utilizarea inteligentă a tehnologiei”.

,,Șansele de supraviețuire ale pacientului cresc”

Componenta medicală a acestui proiect evidențiază faptul că supraviețuirea în cazul unui stop cardio-respirator depinde în mod direct de rapiditatea cu care se acordă primul ajutor, deoarece oprirea cardiacă atrage după sine o suferință severă a creierului prin suprimarea oxigenării. Dr. Csillag Bogdan, medic șef UPU-SMURD Sibiu, a explicat gravitatea situației:

„La fiecare minut de întârziere în a practica manevre de resuscitare, șansele de resuscitare ale pacientului scad cu 10-12%. Dacă manevrele de resuscitare și defibrilarea sunt realizate în primele 3-5 minute, șansele de supraviețuire ale pacientului cresc cu 50-70%”. Specialistul a precizat că succesul instituțiilor este mult diminuat dacă intervenția primară survine târziu, motiv pentru care Sibiul mizează pe implicarea cetățenilor și utilizarea defibrilatoarelor semiautomate din spațiile publice.

Adresându-se direct comunității, dr. Csillag Bogdan a întrebat: „Ce alegem să fim, ca și comunitate? Cei care privesc nepăsători cum viața unui om se scurge într-un autobuz? Sau cei care alegem să oferim câteva minute din timpul și confortul nostru pentru a salva o viață?”.

Cum funcționează HelpSibiu

Din punct de vedere tehnic, aplicația este construită pe două componente principale, respectiv aplicația mobilă pentru voluntari și platforma web utilizată de dispeceri pentru coordonarea intervențiilor.

Maior Zamfir Cristian, șeful Serviciului de Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul ISU Sibiu, a explicat că fluxul operațional este gândit să fie simplu și eficient:

„În momentul în care dispecerul introduce un caz în sistem, aplicația procesează coordonatele geografice ale incidentului și identifică automat voluntarii eligibili aflați într-o rază de aproximativ 1000 de metri”. Această rază a fost aleasă pentru a asigura un echilibru între timpul de reacție și relevanța alertei în mediul urban. Maiorul a menționat de asemenea că „localizarea voluntarilor nu este vizibilă permanent, aceștia devin vizibili pe hartă doar după acceptarea unui caz, ceea ce oferă un nivel suplimentar de protecție și confidențialitate”.

Sistemul implementează două niveluri de alertare, filtrând cazurile în funcție de pregătirea voluntarilor, și integrează hărți cu locația defibrilatoarelor externe semiautomate.

Etapele de dezvoltare și extinderea proiectului

Viitorul aplicației HelpSibiu presupune parcurgerea mai multor etape strategice care încep cu înrolarea unui număr cât mai mare de utilizatori calificați, inclusiv personal medical, pompieri și voluntari SMURD.

Autoritățile vizează de asemenea angrenarea altor instituții fundamentale precum Serviciul Județean de Ambulanță Sibiu și Crucea Roșie, asigurând astfel o acoperire cât mai vastă și o colaborare strânsă între toți factorii de decizie. Deși în prezent este funcțională la nivel local, aplicația este concepută pentru a permite utilizarea la scară largă, existând potențialul ca succesul din Sibiu să fie replicat în alte județe sau chiar la nivel național. Acest demers reprezintă un exemplu de bune practici în utilizarea tehnologiei moderne pentru un scop nobil, demonstrând că o comunitate implicată și bine informată poate face diferența între viață și moarte în momentele de maximă urgență.