Pe scurt: Un incident grav a avut loc la Palatul CFR: șapte persoane au fost rănite după ce liftul în care se aflau s-a prăbușit. Pompierii și echipajele SMURD au intervenit de urgență.

Un accident grav s-a produs joi, 21 mai, la Ministerul Transporturilor din București, unde un lift în care se aflau șapte persoane a căzut în gol.

Potrivit Mediafax, incidentul a avut loc la Palatul CFR, pe bulevardul Dinicu Golescu.

Reprezentanții ISU București-Ilfov au anunțat că toate cele șapte persoane au fost extrase din cabina liftului de către echipele de intervenție.

„Am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau mai multe persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acordă primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei. Intervenim cu 2 echipaje SMURD și 2 autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții ISU.

Toate victimele au suferit răni și urmează să fie transportate la spital pentru investigații suplimentare. La fața locului acționează echipaje de pompieri și personal medical, care acordă primul ajutor răniților.

